Největší novodobé lavinové neštěstí v Krkonoších: Z 27 lidí přežilo pouhých osm

Výprava složená převážně z Rusů, Němců a Poláků se ubírala s polským průvodcem k chatě Strzecha Akademicka, dříve Hamplova bouda na polské straně Krkonoš. O chvíli později se všichni ocitli v pekle. V kotli Bílý Jar je zasáhla ničivá lavina. Tehdejší náčelník horských záchranářů Otokar Štětka popsal, co se stalo.

„První skupina je zasažena při přecházení lavinového žlabu první lavinou. V dalším okamžiku sjíždí mohutná lavina, která smete hlavní skupinu turistů z výstupové cesty a většinu strhne do svého nitra,“ líčil v knize Laviny v Česku. V místě, kde se lavina odtrhla, je široká asi 400 metrů. Masy sněhu se vřítily do úzkého žlabu, kde je obrovská síla stlačila do výše 14 metrů. Váhu laviny tehdy spočetli na 47,5 milionu kilogramů.

Nevyzpytatelné, vražedné masy sněhu: Laviny zabíjely Kohlovy po několik generací

Turisté neměli šanci. Přežilo pouhých osm lidí ze sedmadvaceti. Nejdrsnější okamžik své záchranářské kariéry popsal jeden ze zasahujících členů horské služby Roman Odvárko. „Nikdy v životě jsem nezažil a nikdy už snad ani nezažiju, abych viděl kolem sebe tolik mrtvých. To se vryje do paměti! A nikdy na to nelze zapomenout,“ vzpomínal.

Celý příběh je zdokumentovaný v knize Laviny v Česku. Autory knížky jsou náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Cingr, vedoucí Lavinové komise Horské služby ČR Robert Dlouhý. Hlavním partnerem je pak Horská služba ČR.