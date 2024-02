K neštěstí došlo v úterý kolem druhé hodiny odpoledne. Oba turisté se zřítili do kotle a říčky Lomniczky. „Jeden z nich sklouzl z vrcholu a zastavil se zhruba 250 metrů pod Jubilejní cestou. Tělo druhého turisty záchranáři objevili až na dně údolí,“ informoval v úterý mluvčí Horské služby České republiky Marek Fryš. Mladší z Poláků se tak zřítil z více než 9 stovek metrů. Ani jednomu z turistů již záchranáři nedokázali pomoc.

Náčelník horské služby: Sněžka je riziková

Náčelník krkonošské horské služby Pavel Cingr Blesku řekl, že terén na Sněžce je silně zledovatělý a zrádný. „Už asi týden máme výstrahu na zledovatělé hory a před touto události se speciálně vypíchla Sněžka s upozorněním, že v jednom místě jsou navíc zaváté sněhem i řetězy, kterých se dá jindy eventuálně chytit. Tam pravděpodobně uklouzli.“

Pokud navíc člověk upadne a nezastaví se hned, není podle náčelníka horské služby šance se zastavit. Sněžka je typická tím, že má srázy na všechny strany cest, a proto je riziková. „Turistovi s běžnou obuví bych teď vůbec nedoporučil tam chodit, ale samozřejmě to nemůžu zakazovat. Měl by mít kvalitní nesmeky. Kdo bude mít mačky a umí na nich chodit, ten by se do problémů dostat neměl,“ vysvětuje Pavel Cingr.

Ledová hora

Pro Blesk se k situaci vyjádřil Vojtěch Dvořák z České asociace horských vůdců, který danou krkonošskou oblast zná velmi dobře, v osudný den byl poblíž a viděl létat záchranné vrtulníky. Přehled má i o místě, kde se turisté zřítili do údolí.

„Je to místo s extrémními podmínkami. Prudký svah prošpikovaný kameny. Otevřený prostor, kde se není čeho zachytit. Lokalitu bičují větry, například minulý týden na Sněžce Poláci naměřili vítr o rychlosti 200 km za hodinu. I já jsem lidem rozmlouval, že na Sněžku nepůjdeme, protože je to v podstatě ledová hora a určitě bychom si výstup neužili,“ popsal horský vůdce.

Pohyb pod vrcholem je navíc pro lidi bez dostatečné výbavy či zkušeností rizikový i proto, že se není čeho zachytit. „Řetězové zábradlí je pod sněhem, končí někde u kotníků. Předvčerem tam kolega zachraňoval dalšího polského turistů, který podklouzl zábradlí ve spodnější partii, ale na poslední chvíli se naštěstí zachytil řetězu,“ vysvětluje dále horský vůdce.

Na Sněžce přitom podle svých slov zažil už všechno možné. „Buď tam chodí lidé perfektně vybavení, kdy mají horolezecké mačky i horolezecký cepín, nebo se tam naopak pohybuje maminka s miminkem na břiše, sedí na igelitce a nějak se klouže po cestě dolů,“ kroutí hlavou nad praktikami některých turistů Vojtěch Dvořák.

Uklouznout by mohl i zkušený

Nad neštěstím Poláků se pozastavil i zkušený horolezec Radek Jaroš (59). Také on má zkušenost, že řada turistů výšlap na Sněžku podceňuje. „Co si budeme povídat, roli v tom neštěstí hraje více faktorů. Poláci jsou legendární horolezci, kteří jeden čas udávali směr horolezeckému světu, ale na druhé straně všude se najdou lidé, kteří se chovají naivně. Například ženy se na Sněžku vydávají v podpatcích. Nedivil bych se, kdyby to byli lidé absolutně nezkušení a bez potřebného vybavení,“ upozorňuje horolezec.

I on potvrdil, že podmínky v dané lokalitě jsou špatné. „Hory zamrzlé, stezky zledovatělé. Je tam terén, na němž jde uklouznout jednoduše. Není to nic zvláštního, i zkušený člověk by mohl fatálně uklouznout a nezkušený úplně bez problémů,“ vysvětluje Jaroš a přidává popis pravděpodobných posledních chvil obou mužů. „Jde o tak příkrý sráz, že se není čemu divit, že letěli klidně půl kilometru i více. Stačí první rána o led nebo kámen a bezvládné tělo se kutálí jako balón.“

Radek Jaroš také přidal varování všem turistům, které výstup na Sněžku v této době láká. „Aktuálně bych se tam vůbec nepoyboval, podmínky jsou nebezpečné a zledovatělé svahy o život,“ uzavírá horolezec.

