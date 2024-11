Ronalda (8) přivezli na pohotovost se zabodnutým nožem v zádech: Podle vyšetřovatele nešlo o náhodu?!

Drama se podle slovenského deníku Nový Čas odehrálo v neděli kolem poledne. Ronald měl nůž zabodnutý do hloubky 7 centimetrů a bylo potřeba, aby okamžitě podstoupil náročnou operaci. V současnou chvíli by měl být chlapec mimo ohrožení života.

Incident obcí otřásl. Podle starostky Rubáně Štěpánky Zacharové se jedná o slušnou rodinu, se kterou nikdy nebyly problémy. „Chlapeček plnil své povinnosti, chodil normálně do školy. Má ještě další dva sourozence, starší sestřičku a mladšího bratříčka,“ prozradila starostka.

O rodičích malého Ronalda promluvili i jejich sousedé z Rubáně. „Před pár lety jim shořel dům, poté se přestěhovali do Košic a teď nedávno se vrátili zpátky. Bydlí zde však v podnájmu,“ popsali lidé.

Další z vesničanů potvrdil verzi, kterou odpočátku tvrdí i chlapcovi rodiče. „Prej si Roland měl sednout na nějakou papírovou krabici, která se pod ním propadla a byl tam ten nůž. Ale kdo ví, co se tam stalo,“ myslí si další z obyvatel.

To bývalý elitní vyšetřovatel Josef Vachálek moc nechce věřit tomu, že šlo o náhodu. Podle něj je pravděpodobnost, že by si takové nešťastné zranění způsobil školák sám, velmi malá. „Může se stát, že by na něco narazil v zápalu hry, ale to by bylo spíše nějaké železo nebo tyč, ale určitě by to nebylo v těle zapíchnuté s takovou intenzitou,“ tvrdí bývalý vyšetřovatel.

Případem se v současnou chvíli zabývá OSPOD a policie. „Vyšetřovatel kriminální policie v Nových Zámcích zahájil v dané věci trestní stíhání pro trestný čin ublížení na zdraví. Vzhledem k citlivosti případu, věk poškozené osoby se v tuto chvíli blíže vyjadřovat nebudeme,“ dodala pro Nový čas krajská policejní mluvčí v Nitře Jana Šinková.