Lékaři v Nových Zámcích nevěřili svým očím: Hocha (8) přivedli rodiče s nožem v zádech

Nehoda se podle serveru tvnoviny.sk měla stát v obci Rubáň, která je od Nových Zámků vzdálená asi půl hodiny cesty. Na pohotovost přivedli chlapce přímo jeho rodiče. V oblasti kříže měl zapíchnutý nůž, na který se prý nabodl nešťastnou náhodou.

Lékaři na místě poskytli první pomoc a potom chlapci dohodli letecký transport do Bratislavy, kde podstoupil operaci. Měl by být mimo ohrožení života. Případem se zabírá policie a podle informací slovenských médií by na místě měli být i zaměstnanci kurately pro děti a mládež.