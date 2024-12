Rok od masakru na fakultě. Odborníci: „Mimořádná zátěž pro pozůstalé, Vánoce bolest zhoršují“

Podle Winklera je klíčové se vyhnout glorifikaci pachatele či detailnímu popisování násilných činů. „Nevytvářet z pachatelů 'antihrdiny' a nezdůrazňovat jejich motivace způsobem, který by mohl inspirovat další potenciální násilníky,“ uvedl.

Média by se podle Vymětala měla zaměřovat na to, co se od neštěstí zlepšilo a jaké kroky byly učiněny k zajištění větší bezpečnosti a odolnosti společnosti. S tím souhlasí i Winkler.

„Je vhodné poskytovat prostor pro společenskou diskusi o prevenci, podpoře duševního zdraví a změnách v politice či legislativě, které mohou tragédiím předcházet. Důraz by měl být kladen na příběhy odvahy, solidarity a příklady dobré praxe, které podporují společenskou soudržnost a naději,“ dodal Winkler.

Bezpečnostní výbor Sněmovny zasedal ke střelbě na FF UK (20.6.2024) | Blesk:Rusinova Maria