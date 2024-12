Čecha odsouzeného za výrobu dětského porna čapli v Německu: Vydali ho do USA, hrozí mu až 30 let v base

Na stovky milionů korun si přišla skupina, která zásobovala pedofily po celém světě dětskou pornografií. Její součástí byl podle americké justice i Pavel Rohel (64), v Česku za stejný čin už odsouzený. Na základě mezinárodního zatykače ho zadrželi v Německu, ve Spojených státech mu hrozí až 30 let v base.

Americká justice o Rohela projevila zájem ještě před tím, než byl odsouzen u nás. Podle serveru tn.cz měl být součástí gangu, který v USA zřídil a spravoval stránky s dětským pornem. Ta měla klienty ve stovce zemí světa.

Miliony snímků, miliony dolarů

„Použil dětské oběti k vytvoření více než 4,6 milionů sexuálních obrázků a videí, včetně obrázků a videí zobrazujících děti ve věku šesti let v sexuálních a provokativních pózách a v odhalujícím spodním prádle, oblečení a kostýmech,“ uvedlo americké ministerstvo spravedlnosti s tím, že snímky i videa byly distribuovány a prodávány prostřednictvím webových stránek.

Sedm lidí, včetně Rohela, si tím mělo vydělat 10 milionů dolarů, v přepočtu téměř čtvrt miliardy korun. Na něj byl loni vydán jako na uprchlého mezinárodní zatykač. Kriminalisté zjistili, že je ve Francii a míří zpět do Čech. „Ve spolupráci s německými kolegy proběhlo jeho zadržení na území Spolkové republiky Německo,“ sdělil serveru tn.cz jeden z kriminalistů.

Klec spadla v Německu

Právě dopadení Rohela v sousedním Německu rozhodlo o jeho nedobrovolné cestě za oceán. „Pokud by byl zadržen na území České republiky, potom by s největší pravděpodobností nebyl vydán do cizího státu, protože podle našeho právního řádu nemůže být trestán dvakrát,“ řekl advokát Jiří Černý.

Na to Rohel spoléhal a vůbec nepředpokládal, že by se mohl ocitnout před floridským soudem. Nyní je z gangu posledním, kdo ještě na rozsudek čeká. Zatím nejpřísnější trest, který padl, je 20 let pro muže z Bulharska.

Dvě desetiletí s dětským pornem

Rohel měl kvůli výrobě dětské pornografie a pohlavnímu zneužívání opletačky již v roce 2003. Tehdy ještě jako majitel modelingové agentury a fotograf vyfasoval tři roky v base. Se dvěma kumpány natáčel dětské porno a na cédéčkách a videokazetách jím zasvinil Evropu.

Policie mu do ateliéru vtrhla i v roce 2014. Tehdy se vydával za oběť a umělce. Rodiče mu vodili děti v domnění, že fotí a točí reklamu. Jenže na některých záběrech byly děti nahé. Rohel tvrdil, že rodiče o všem věděli.

Nafotit měl na 600 tisíc snímků dětí. Z těch bylo 90 procent označeno soudním znalcem, sexuologem Radimem Uzlem za pornografické. Rohel vyfasoval 4,5 roku. Na svobodě si pobyl pár měsíců. Pak následovalo zadržení v Německu a vydání americké spravedlnosti.