Chladnokrevná poprava před hotelem Hilton: Miliardáře zastřelili!

Briana Thompsona zastřelili v New Yorku. (Autor: UnitedHealth/Profimedia)

V New Yorku byl ve středu zastřelen šéf americké zdravotní pojišťovny UnitedHealthcare Brian Thompson. S odvoláním na newyorskou policii o tom informovala agentura Bloomberg.

Pojišťovna UnitedHealthcare je součástí skupiny UnitedHealth. Podle zdrojů Bloombergu se stal padesátiletý Thompson terčem střelby u hotelu Hilton na Manhattanu, kde s firma s miliardovými příjmy pořádala setkání s investory.

List The New York Times (NYT) s odvoláním na zdroje z policejních kruhů napsal, že útok byl cílený a že na Thompsona střílel maskovaný muž, který pak uprchl. Thompson byl v kritickém stavu převezen do nemocnice, kde byl později prohlášen za mrtvého. V souvislosti se střelbou zatím nebyl nikdo zadržen, píše list.