Kop, prásk! Táhni ty sv*ně, pí*o jedna, si půjdu pro vidle: Aktivisté zveřejnili otřesné zacházení s kravami

Zveřejněným videem se zabývá Státní veterinární správa (SVS). Na chovy, ve kterých byly snímky pořízeny, se zaměří mimořádná kontrolní akce. „Na záběrech jednoznačně dochází k porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nevylučujeme, že v některých případech může následně dojít k podání trestního oznámení,“ uvedl pro Blesk.cz zástupce tiskového mluvčího Petr Majer.

V chovu v Kožichovicích už zahájila kontrolu krajská veterinární správa. „Jsou tam některé záběry nepěkné, my z toho budeme vyvozovat patřičné personální důsledky,“ sdělil předseda představenstva Zemědělského družstva Kožichovice Jakub Fukal.

Neziskovka uvedla, že zveřejněné záběry pocházejí z kromě zmíněného družstva i z farem Slavičky, Kouty, Čáslavice, Stařeč, Budkov, Kostelní Vydří, Velká Lhota, Rudíkov, Růžená, Čechočovice a Třebětice. Většina se nachází na Třebíčsku. Od nich, kromě té v Čechočovicích, odebírá mléko největší mlékárna v zemi, Madeta.

Ta se už od krutého chování k dobytčatům distancovala. „Toto šokující chování ke kravám, o kterém jsme neměli povědomí, velmi důrazně odsuzuje a distancuje se od něj. Požádáme státní dozorové orgány, aby v této věci neodkladně zasáhly. S dotčenými dodavateli mléka jsme připraveni ukončit dodavatelsko-odběratelskou smlouvu,“ sdělila mluvčí společnosti Marta Faktorová.

Neziskovka chce rozbít mylnou představu o šťastných kravách pasoucích se na loukách. Životy krav a telat jsou podle ochránců zvířat ve skutečnosti často plné kopání, bití a ubližování, což dokazují i tajně pořízené, mnohdy drastické záběry. Začátkem října tak odstartovala kampaň „MLÉKO – konec lží o mléku“, jejíž součástí je výzva k ukončení utrpení krav v mlékárenském průmyslu.

Autoři kampaně upozorňují také na rutinní praktiky v kravínech, které jsou sice legální, ale přesto kruté. „Kravám je jejich čerstvě narozené tele nenávratně odebráno do venkovního boxu, kde je krmeno sušenou mléčnou náhražkou a do měsíce svého věku zažívá bolestivé vypalování rohů bez umrtvení. Krávy jsou často dojené do jejich vyčerpání a neschopné pohybu jsou dovlečené na jatka, kde jejich bídný život končí,“ tvrdí členka spolku Martina Žabenská.

Spolek Zvířata nejíme svá zjištění a pořízené záběry předává veterinární správě, která se jimi dál zabývá. Případ špatného zacházení se zvířaty z jatek v Hraběticích na Znojemsku z roku 2022 skončil u soudu potrestáním tří zaměstnanců podniku. Muži při vykládce z nákladních aut do prasat a krav kopali, dávali jim elektrošoky a radili si, jak seleti šlápnout na hlavu.

Video pořízené aktivisty ve dvanácti kravínech v Česku. Pozor, obsahuje vulgarismy a brutální záběry, není vhodné pro děti a citlivé jedince!