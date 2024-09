Psychiatr o podezřelém z únosu Maddie: Patří mezi nejnebezpečnější zločince!

Soudní proces s Christianem B., hlavním podezřelým v případě zmizení Madeleine McCannové, se blíží ke svému konci. Německý pedofil je hlavním podezřelým z únosu a vraždy britské holčičky, soud se ale věnuje jeho dalším zločinům. Podle soudního psychiatra Christiana Riedemanna patří Christian B. mezi absolutní špičku nejnebezpečnějších kriminálníků, a to mezi horní 1 % z více než tisíce analyzovaných zločinců.

Doktor Riedemann uvedl, že je Christian B. extrémně nebezpečný jedinec, jehož kriminální historie a chování za mřížemi ukazují na nebezpečného predátora. Ačkoliv během svého pobytu ve vězení odmítl se soudním psychiatrem spolupracovat, Riedemann své závěry postavil na pečlivé analýze vězeňských spisů a důkazů předložených u soudu.

Verdikt je očekáván začátkem příštího měsíce a napětí roste. Tlak na prokuraturu je obrovský, protože případ zmizení Madeleine i po letech stále vzbuzuje velký zájem veřejnosti a touhu po spravedlnosti. Právníci obžaloby se proto snaží najít dostatek důkazů k tomu, aby nebezpečného devianta jednoznačně usvědčila, protože neúspěch by mohl znamenat jeho propuštění na svobodu, upozornil britský deník Mirror. To by otřáslo nejen rodinou Madeleine, ale celou veřejností.

Christian B. si nyní odpykává sedmiletý trest za brutální znásilnění americké důchodkyně, k němuž došlo ve stejném letovisku, odkud měl unést malou Maddie. Aktuálně čelí obviněním za další sexuální zločiny spáchané v Portugalsku. Je obviněn z několika hrůzných činů, které údajně spáchal v letech 2000 až 2017. Mezi nimi je například brutální znásilnění irské turistky Hazel Behan v roce 2004, útoky na dospívající dívky a další ohavné činy proti bezbranným ženám.

Pokud by byl Christian B. osvobozen, mohl by se již na začátku příštího roku dostat na svobodu, což by vyvolalo hluboké obavy mezi jeho oběťmi a veřejností. Navzdory tomu, že se prokuratura snaží získat důkazy, které by německého pedofila jednoznačně spojily se zmizením Madeleine, jejich práce stále přináší více otázek než odpovědí. Pokud bude v tomto procesu osvobozen, ocitnou se žalobci pod enormním tlakem, aby jej obvinili přímo v souvislosti se zmizením tříleté dívenky. Soud by měl skončit začátkem příštího měsíce a celý svět s napětím očekává, jaký bude jeho verdikt.