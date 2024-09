Bratři Menéndezovi zastřelili rodiče: Vrazi, nebo oběti zneužívání? Seriál Netflixu podle nich ignoruje nové důkazy

Vražda Josého a Mary Louise „Kitty“ Menéndezových šokovala Los Angeles na konci srpna 1989. Tehdy 21letý Lyle jeho18letý bratr Erik zastřelili rodiče v rodinném domě v Beverly Hills, když manželé seděli na pohovce a sledovali televizi. Bratři se pokusili zinscenovat loupež a zavolali policii, přičemž tvrdili, že objevili mrtvá těla po návratu domů.

Na první pohled to vypadalo jako útok zvenčí, ale chování bratrů po vraždách vzbudilo podezření. Krátce po smrti rodičů utráceli obrovské sumy peněz na luxusní zboží a cestování. Jejich okázalý životní styl zahrnoval také účast na veřejných událostech, například si zakoupili V.I.P. místa na zápas New York Knicks. Tento moment byl dokonce zachycen na basketbalové kartě Marka Jacksona z let 1990–91, kde jsou bratři Menéndezovi vidět v pozadí. Tato karta se stala nechvalně známou kvůli spojení s případem.

Chladnokrevní vrazi, nebo oběti týrání?

Bratři byli v březnu 1990 zatčeni a obviněni z vraždy prvního stupně. Soudní proces byl sledován médii a veřejností, přičemž bratři tvrdili, že jejich otec José je po léta fyzicky, psychicky a sexuálně zneužíval. Matka Kitty údajně o zneužívání věděla, ale nezasáhla. Obhajoba bratrů tvrdila, že jejich činy byly motivovány sebeobranou a strachem o život. Žaloba však trvala na tom, že šlo o vraždu z chamtivosti s cílem získat dědictví ve výši 14,5 milionu dolarů (přes 320 milionů korun).

Po dvou procesech, přičemž první v roce 1994 skončil nerozhodně, byli v roce 1996 oba bratři shledáni vinnými z vraždy prvního stupně a odsouzeni k doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.

Případ bratří Menéndezových zůstává jedním z nejvíce diskutovaných a polarizujících kriminálních případů v moderní historii. Kromě diskuse o tom, zda jednali z chamtivosti nebo ve strachu o svůj život, také zvedl otázky ohledně systému spravedlnosti, role médií při utváření veřejného mínění a důsledků dlouhodobého zneužívání. Streamovací služba Netflix nedávno uvedla seriál Monstra - Příběh Lylea a Erika Menéndezových, který slibuje nový pohled na kontroverzní případ. Soustředit se má nejen na vraždy, ale i na širší dopady na společnost.

Sami bratři se však proti němu ohradili. Podle nich seriál překrucuje fakta a ignoruje důkazy o zneužívání, které by jejich činy ospravedlnily jako sebeobranu. Erik se k němu vyjádřil prostřednictvím své manželky Tammi na platformě X.

Nové důkazy a šance na přezkoumání

Nové důkazy se objevily nedávno, kdy právník bratrů, Cliff Gardner, předložil nové dokumenty v rámci žádosti o přezkoumání případu. Jedním z klíčových důkazů je dopis, který Erik Menéndez údajně napsal svému bratranci Andymu Canovi v prosinci 1988, tedy osm měsíců před vraždami. V tomto dopise Erik popisuje zneužívání ze strany svého otce. Andy Cano již během původního procesu svědčil, že Erik mu o zneužívání řekl roky před vraždou. Žalobci však tvrdili, že Cano lhal.

Dalším zásadním důkazem je svědectví Roye Rossellóa, bývalého člena portorické chlapecké skupiny Menudo. V dubnu 2023 Rosselló tvrdil, že ho José Menéndez jako teenagera sexuálně napadl. Rosselló popsal, že ho Menéndez znásilnil během návštěvy jeho domu v roce 1983 nebo 1984. Toto svědectví, spolu s dopisem Erika Menéndeze, má podle Gardnera potenciál zcela změnit pohled na celý případ a dokázat, že bratři jednali ve strachu o svůj život. Na základě těchto nových důkazů podal Gardner v květnu 2023 žádost, ve které vyzývá ke zrušení rozsudku nad bratry. Úřad okresního prokurátora v Los Angeles nyní přezkoumává tato nová svědectví a jejich potenciální vliv na případ.