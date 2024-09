Opulentní žranice, pak smrtící injekce: Způsob popravy nechal odsouzený vrah na advokátce

Po třináctileté pauze byl v Jižní Karolíně vykonán trest smrti. Vrah Freddie Owens (†46) si měl zvolit způsob popravy sám, nakonec to nechal na své advokátce. Před smrtící injekcí ztláskal vše, na co pomyslel, burgery, steak či koláč. Poslední sbohem pak s jehlou v žíle poslal ženě, která ho měla z vraždy mámy tří dětí vysekat.

Více než desetiletí se v americkém státě nepopravovalo smrtícími injekcemi. Farmaceutické společnosti odmítaly dodávat smrtící medikamenty do věznic. Bály se ztráty prestiže. Stát tak přijal zákon, který umožňuje dodavatele látek k exekuci držet v tajnosti. Podle nového protokolu bude též místo tří drog podáván pouze barbiturát fenobarbital.

Jeho nevratné účinky teď pocítil právě Owens. Ten byl odsouzen k trestu smrti v roce 1999. Tehdy měl noc před Halloweenem ve městě Greenwille při loupeži v supermarketu střelit do hlavy Irene (†41), samoživitelku, mámu tří dětí. Z kasy tenkrát podle serveru bild.de s kumpánem sebrali v přepočtu 850 korun, pak nebožačku odvedli do zázemí. Když jim odmítla otevřít sejf, střelil ji Owens do hlavy.

Uložený trest smrti si později posichroval ještě zabitím spoluvězně. Kumpán, se kterým prodejnu vykradl, krátce před popravou odvolal výpověď a tvrdil, že Owens na místě nebyl. Na verdiktu to nic nezměnilo, guvernér Jižní Karolíny milost udělit odmítl.

Jelikož si v Jižní Karolíně musí odsouzený zvolit způsob popravy sám, vybrala Owensovi jeho advokátka právě smrtící injekci. Muž z náboženských důvodů volbu odmítl, neboť by pak podle jeho slov na něj bylo pohlíženo jako na sebevraha. To pro něj prý bylo nepřijatelné. Narozdíl od střelení ženy do hlavy...

Jako na smrt odsouzenému nebyla Owensovi samozřejmě odepřena volba posledního jídla. A to si náležitě vychutnal. Zvolil dva cheeseburgery, dobře propečený steak, hranolky, šest kuřecích křidélek, jablečný koláč, a vše zapil dvěma jahodovými limonádami.

V popravčí komoře věznice Broad River mu poté do žíly na ruce vpravili kanylu. „Sbohem,“ bylo poslední slovo, které pronesl k advokátce poté, co mu začala do těla proudit smrtící látka. Asi po minutě ztratil vědomí. Po několika svalových záškubech byl Owens 20 minut od začátku exekuce prohlášen za mrtvého.