Chlapec v Chotíně udeřil pěstí svou babičku: Zemřela v nemocnici, vnuk skončil v léčebně

Ve vesnici Chotín na jihu Slovenska by jen těžko někoho napadlo, že zde minulý čtvrtek došlo k brutálnímu napadení. Co víc, útočníkem byl teprve dvanáctiletý chlapec, který surově napadl svou babičku! Zasadil jí údajně takový úder pěstí, že skončila ve vážném stavu v nemocnici.

Z chlapce mají místní strach, nebylo to totiž poprvé, co s ním měli problémy. „Ano, vím, co se stalo. Chlapec pochází z problémové rodiny, jeho otec je ve vězení. A on? Inu, mluví se zde o něm ledacos, teď je v nemocnici na psychiatrii. Bojí se ho celá vesnice,“ uvedl pro server Plus JEDEN DEŃ jeden ze sousedů.

Otec útočníka seděl za vraždu!

Podle místních se měla babička zastat učitelky, která si na Márka stěžovala. To se chlapci nelíbilo. Učitelé na základní škole se shodli na tom, že jde o psychicky labilního žáka. Vzhledem k výchovným i vzdělávacím problémům měl dokonce několik asistentů. Ve škole navíc fyzicky napadal spolužáky.

„Rodina, o které hovoříme, je ve finanční nouzi, poskytli jsme jim nutnou sociální dávku. Každý rok jim odpouštíme různé poplatky, zajistíme jim palivo, hygienické potřeby, potraviny, prostě všechno. Nic se tam nezlepšilo a ani nezlepší,“ uvedl pro zmíněný web starosta Chotína František Magyari.

Podle známých chlapec doplatil na podmínky, ve kterých vyrůstal. Jeho otec několikrát navštívil vězení. V říjnu roku 2000 dokonce spáchal vraždu.