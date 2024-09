Brutální smrt rozčtvrcené miss Kristiny (†38): Kamarádka ignorovala volání o pomoc?

Švýcarskem otřásl případ nepředstavitelně kruté vraždy. Finalistku soutěže Miss Švýcarsko měl údajně zavraždit manžel, který následně v pokusu zahladit stopy rozsekal její tělo na malé kousky. K činu po zatčení se přiznal. Nikdo nechápe, proč musela krásná Kristina zemřít tak krutým způsobem. Nejbližší navíc trápí výčitky.

„To, co jí udělal… Chtěl ji odstranit, aby nikdy neexistovala. Chtěl, aby se rozplynula ve vzduchu, s těmi chemikáliemi, a předstíral, že prostě odešla,“ sdělila pro Daily Mail jedna z kamarádek, která se ze strachu rozhodla zůstat v anonymitě. Podle ní se manžel Marc ke Kristině choval hanlivě, jak gesty, tak i slovy.

Kamarádka se nejvíce děsí toho, kdyby Marca propustili z vazby. „Byla typem člověka, který nechtěl o svém manželství mluvit špatně, takže to, že mi vůbec řekla, co dělala za posledních dvanáct měsíců, mi ukázalo, že to bylo opravdu, opravdu špatné. Měla jsem to zaregistrovat jako volání o pomoc, ale neudělala jsem to,“ lamentovala kamarádka.

Tělo rozmixoval ručním mixérem

Kristina Joskimovicová (†38) se na modelingové scéně pohybovala už od roku 2003, kdy vyhrála místní soutěž krásy v severo-západním Švýcarsku. O pět let později, v roce 2008, se dokonce dostala do finále celostátního kola Miss Švýcarsko. Od té doby se věnovala trénování mladých talentů a pořádala workshopy pro začínající nadšence do módy.

Potkal ji však příšerný konec. Svědek nalezl její ostatky ve městě Binnigen. Hned další den policie zatkla jejího manžela. Ten se k činu přiznal. Vyšetřovatelům řekl, že zpanikařil, a proto rozsekal její tělo na kusy. Podle výsledků pitvy vrah použil ruční pilu, nůž a zahradní nůžky. Zbytky těla měl prý také rozmixovat ručním mixérem a rozpustit chemickým roztokem.

Pár spolu měl dvě děti. Událost šokovala všechny jejich přátele. „Vždycky mi přišli jako taková ta perfektní rodinka,“ řekla jedna z jejich známých deníku Daily Star. Podle jiného z kamarádů si však pár procházel manželskou krizí.

Vyšetřovatele zarazila „kriminální energie“, kterou podezřelý působil. Projevil prý velmi nízkou empatii ohledně smrti své ženy. Policistům řekl, že ho napadla nožem a on se jen bránil.