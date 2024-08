Nové výpovědi v případu tragédie ponorky Titan: Co prozradili členové posádky a dcera jedné z obětí?

Všichni si tehdy mysleli, že lidé na palubě ponorky zemřeli pomalou a nepříjemnou smrtí během toho, co jim došel kyslík. Nakonec však vyšel najevo šokující zvrat. Ponorka tlakem implodovala a pasažéři zemřeli instantně.

To se ukázalo jako úleva pro posádku podpůrné lodi, které s Titanem komunikovala. Podle člena expedice společnosti OceanGate Roryho Goldena při prvotním výpadku komunikace nikdo netušil, že by mohly nastat větší potíže. „Až když se rozezněl alarm nám došlo, že se děje něco vážného. Měli jsme v hlavě obrázek, jak jsou tam dole a dochází jim kyslík v té mrazivé zimě, zatímco se příšerně bojí,“ popsal pro deník Daily Mail. Později prý dodal, že fakt, že cestující zemřeli ve vteřině, byl utěšující.

Falešná naděje a ticho po pěšině

„Čtyři dny jsme žili s falešnou nadějí. Stále zůstává spousta nezodpovězených otázek,“ řekl Golden. Po ztrátě kontaktu s ponorkou se rozjela rozsáhlá pátrací akce zapříčeněná boucháním, které zachránci údajně slyšeli v místě ponoru. Po čtyřech dnech nalezli však už jenom zbytky plavidla asi tři sta metrů od vraku Titaniku. Při nehodě zemřeli ředitel společnosti OceanGate Stockton Rush (†61), Hamish Hardin (†58), Shazada Dawood (†47) se synem Sulemanem (†19) a Paul Henry Nargeolet (†77).

O tragické smrti svého otce promluvila po roce i Sidonie Nargeoletová, kterou jednání společnosti zodpovědné za nehodu velice překvapilo. „Měla jsem drobnou naději, že by mohl být naživu. Svým způsobem je to mnohem těžší, protože celé čtyři dny jsem si myslela, že by mohl být v pořádku,“ řekla se slzou v oku. Naposledy se svým otcem mluvila, když nastupoval na loď mířící na místo sestupu. Tehdy se prý zdál šťastný. V šest ráno druhý den dostala zprávu, že se ponorka pohřešuje.

A co bylo dál? Od společnosti OceanGate už prý neslyšela ani slovo. „Už se mi nikdy neozvali. Žádné soustrasti, žádné je nám to líto. Nic,“ řekla Nargeoletová. Podle ní se společnost podobným způsobem zachovala i k ostatním pozůstalým. „To není normální. Je slušnost aspoň vyjádřit soustrast,“ uzavřela.