Vážná nehoda v Karlových Varech: Autobus spadl z mostu do kolejiště

Doprava v centru města stojí, stejně jako byl zastaven provoz na železnici. Oprava trati bude trvat zřejmě do soboty. Čeká se na vyproštění autobusu z kolejiště. Vyplývá to z informací policie, hasičů, záchranné služby a Správy železnic.

Podle prvních informací sjel po 6:30 autobus městské hromadné dopravy ze zhruba dvoumetrové zídky do kolejiště na křižovatce Západní a Varšavské ulice po střetu s osobním automobilem. Autobus prorazil zábradlí a skončil přední částí v kolejišti. Kolej je posunuta přibližně o půl metru. Správa železnic po první prohlídce odhaduje, že oprava potrvá do soboty. „Trať je poškozena v délce zhruba 15 metrů. Po vyproštění autobusu z kolejiště, které bude trvat přibližně tři hodiny, bude potřeba sundat poškozený kolejový rošt a obnovit štěrkové podloží. Tyto práce potrvají podle situace a dostupnosti techniky do soboty. Poté by měl být provoz v úseku obnoven,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. České dráhy zatím nahradily traťové spoje náhradní autobusovou dopravou.

Ráno k nehodě vyjelo pět hasičských jednotek s 11 kusy techniky. „Hasiči pomohli s vyproštěním cestujících i obou řidičů. Autobus také staticky zajistili proti dalšímu pohybu,“ řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Černý.

„Krátce po sedmé hodině ranní vyhlásila Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje první stupeň traumaplánu. Všech 17 účastníků nehody bylo s lehkými zraněními rozvezeno do zdravotnických zařízení v Karlovarském kraji i za pomoci dopravního automobilu hasičského záchranného sboru,“ upřesnil mluvčí krajské záchranné služby Radek Hes.

Zranění byli převezeni převážně do karlovarské nemocnice. „Ošetřili jsme celkem 15 zraněných. Hospitalizaci, ale zřejmě jen na krátkou dobu, si vyžádalo jedno zranění,“ upřesnila mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Markéta Singerová.

Podle informací mluvčího policie Jana Bílka je je v místě nehody doprava zcela zastavena od křižovatky u Chebského mostu po kruhový objezd u bývalé Solivárny. V centru města se celé ráno tvoří kolony. Podle serveru dopravninfo.cz se v centru města začínají tvořit kolony, především v Západní ulici, na Chebském mostě, v Rybářích a při sjezdech z průtahu městem. Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy nejezdí vlaky mezi stanicemi Karlovy Vary a Karlovy Vary Dolní nádraží.

Provoz na silnici bude obnoven po vyproštění autobusu z kolejiště a po ukončení šetření nehody, což bude trvat minimálně do odpoledních hodin.