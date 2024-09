Otřesným případem zacházení s dětmi se zabývá Krajský soud v Brně. Ondřej B. (35) brutálně týral své syny (v té době 6 a 8) za což mu Okresní soud ve Vyškově uložil tříletý trest podmíněně odložený na zkušební dobu čtyři roky. Navíc měl každému ze synů vyplatit odškodné 125 tisíc korun. To se tyranovi zdá příliš, chce dosáhnout nižšího trestu.

Tak jednoduché to ale určitě mít nebude. Odvolání proti verdiktu okresního soudu totiž poslala i státní zástupkyně, která naopak žádá vyšší a navíc nepodmíněný trest.



Dítě bude mít trvalé následky

„Je nutné si uvědomit, že jednání obžalovaného bylo nesmírně kruté. Jeden ze synů bude mít zřejmě trvalé následky. Obžalovaný se navíc před soudem snažil své chování bagatelizovat. Trest je nepřiměřeně nízký. Žádám čtyři roky ve věznici s ostrahou,“ řekla ve čtvrtek v soudní síni státní zástupkyně.

Tyran se k soudu nedostavil. „Omlouvám ho pro jeho indispozici,“ řekla soudkyni jeho právní zástupkyně. Vzápětí nedokázala zodpovědět dotazy soudkyně, kterou zajímalo, zda je Ondřej B. zaměstnán, a jestli platí výživné na týrané syny, s nimiž už nežije ve společné domácnosti.



Soudkyně: Obžalovaný musí přijít

„Jak to, že to nevíte? Vy jste se nesetkali?,“ Tázala se soudkyně Dana Kancírová. „Naše setkání jsou komplikovaná,“ přiznala obhájkyně. „To mne nezajímá. Schází nám informace, které by měl právní zástupce mít,“ rozzlobila se soudkyně.

Po poradě s ostatními členy senátu rozhodla, že je nezbytné, aby se Ondřej B. k soudu dostavil a přinesl s sebou i potřebné doklady. „Nestačí nám jen jeho tvrzení, že nemá peníze. Zajímá nás například i to, kolik dětí s ním nyní žije ve společné domácnosti,“ upřesnila soudkyně, která nařídila nové líčení v říjnu.

