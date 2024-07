Muslimský duchovní v Česku týral ženu a děti: Šikana ve vězení a smrt!

Za týrání členů rodiny si měl podle pravomocného verdiktu plzeňského krajského soudu odsedět muslimský duchovní a učitel koránu Sadám H. (†50) 4,5 roku v base. Jordánec, který přes 10 let řezal manželku a děti, si stěžoval, že vězení ho zabije. A došlo na jeho slova.

Odsouzený, který před nástupem do basy žil v Karlových Varech, podle serveru novinky.cz opravdu ve vězení zemřel. Jak, vězeňská služba nekomentovala. Imám si ale stěžoval, že je údajně terčem šikany. A to prý spoluvězňů i dozorců.

„Říkal, že má strach, že zemře. Psychicky to tam snášel špatně. Nemám k tomu ale žádné podrobnosti,“ uvedl pro novinky.cz obhájce Sadáma H. Pavel Rusev. Univerzitně vzdělaný imám si stěžoval na špatné zacházení už, když byl od září 2022 ve vazbě.

„Pro svůj vzhled, barvu pleti, náboženské vyznání a komunikační problémy je terčem šikany ze strany spoluvězňů, ale i dozorců. Každý den musí snášet rasistické a vulgární nadávky. Výjimečné nejsou ani fyzické útoky od mnoha recidivistů, kteří si jen tupě potřebují dokázat svoji nadřazenost,“ popsal tehdy soudu advokát. Jeho klient zhubl za mřížemi přes 30 kilogramů a stěžoval si i na nedostatečnou zdravotní péči.

Tristní chování ke své české manželce omlouval muslim svojí vírou a zvyklostmi v rodné zemi. „Přikazoval jí, co smí a nesmí dělat. Urážel ji nadávkami, že je špína, odpad či kráva. Ženu také bil tyčí přes ruce a nohy, svazoval nebo tahal za vlasy. Dále jí zakazoval, aby mu mluvila do výchovy jejich dětí,“ uvedla obžaloba s tím, že nebožačka musela strpět i přítomnost další mužovy manželky.

Roky týrání

Krutě se choval i ke čtyřem nezletilým dětem. Řezal je vařečkou, svazoval, zavelil povel ištyma, tedy nástup. „Po tomto povelu k němu musely všechny děti přiběhnout a seřadit se podle velikosti. Opozdilci dostali pár ran vařečkou. Syna a dceru bil tři dny po sobě do všech částí těla, přičemž je nutil za trest stát na jedné noze u zdi s rukama nad hlavou,“ popisovala obžaloba.

Soud chování ohodnotil jako naprosto neakceptovatelné a postrádající základní zásady slušnosti a morálky. „Obžalovaného nelze v žádném případě omlouvat tím, že vyrostl v jiném prostředí. Pokud žil v České republice, bylo jeho povinností dodržovat zákony této země. Dopustil se týrání vůči pěti osobám, a to po dlouhou dobu. V případě manželky to trvalo více než 10 let a v případě dětí přes šest let,“ uvedla předsedkyně senátu s tím, že lítost muž projevoval pouze nad sebou.

Strach a nejistota

Týraná manželka, která se Sadámem H. měla pět dětí, přijala v roce 2012 islámskou víru. Podle znalců pociťovala v soužití s imámem těžké příkoří, nezmohla se ale na zásadnější odpor. „Své strádání tak bagatelizovala a na nepohodu si natolik zvykla, že by pravděpodobně ve vztahu i nadále zůstala, pokud by jednání obžalovaného vůči dětem nepřekročilo únosnou mez a pokud by si nezačala dávat za vinu, že není schopná své děti uchránit,“ popsali znalci.

Podle obhájce tyran sice v mnohém selhal, ale prý jej vedl dobrý úmysl děti dobře vychovat. „V rodině vytvářel atmosféru strachu a nejistoty, kdy děti nevěděly, kdy a za co budou trestány. Báli se jeden o druhého,“ kontrovali ale znalci. Sadám H. si měl odsedět dlouholetý trest. Ten předčasně ukončila jeho smrt.