Kamílek (8) zažíval peklo na zemi: Nevlastní otec (27) ho málem utýral k smrti!

Případ se dostal na povrch 8. dubna. Ten den zuboženého chlapce převzal do péče jeho biologický otec. Poté, co synovi sundal oblečení, objevil na jeho těle řadu hrozivých zranění. Ihned proto zavolal záchranku, ale to ještě netušil, v jak vážném stavu se jeho syn nachází… Po převozu do nemocnice začal boj o jeho život.

Zalarmovaní policisté brzy zjistili, že za vážným případem týraní nejspíš stojí chlapcův nevlastní otec Dawid B. (27). Dle polského serveru Super Express měl 29. března muž dítě nejdříve polít vařící vodou a poté položit na rozpálený sporák. Magdalena B. (35), která spolu s mužem skončila ve vazbě, na utrpení vlastního dítěte nijak nezareagovala. Nedávno se ukázalo, že k týrání docházelo delší dobu.

Centrum sociální péče v Čenstochové rodinu několik let sledovalo a o zdraví dítěte se aktivně zajímalo. Dále kontrolovalo, zda žák pravidelně dochází do školy a jak si během výuky vede. Úřad sociální péče dokonce v roce 2021 podal žádost, aby matka byla zbavena péče o dítě. Soud však žádosti nevyhověl.

Nedávno společnost zabývající se ochranou dětských práv na svém facebookovém profilu zveřejnila řadu fotografií, které pocházejí z března letošního roku. Na jedné lze vidět smutného Kamílka s rozbitým rtem. Na druhé stojí s rukou v sádře. Zástupci jeho školy o podezřelém zranění ihned zpravili místní úřady. Magdalena B. pak na dotaz, kde chlapec k úrazu přišel, odpověděla, že upadl.

Žena i její přítel skončili ve vazbě. Dawid B. se bude u soudu zodpovídat z pokusu o vraždu a týrání dítěte zvlášť krutým způsobem. Matka byla pouze obviněna z napomáhání.