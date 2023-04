Psychický teror, mučení i miminko se zlomenými kostmi: Týraná Magda si prošla neuvěřitelným peklem

Iniciativu Pod svícnem založily v roce 2022 Barbora Urbanová a Michaela Studená a jejich cílem je edukace společnosti a změny legislativy v oblasti domácího násilí. Celý projekt doplňují o výpovědi obětí.

Příběh Magdy zní jako ta nejděsivější noční můra. Vše však začalo velmi nenápadně, když se seznámila se svým pozdějším manželem připadal jí podle jejich slov jako princ na bílém koni. Byl na ni nejprve hodný a říkal jí, že nemá rád, když se muži chovají k ženám špatně. Věřila, že jde o lásku na první pohled.

Po půl roce vztahu Magda zjistila, že je těhotná. Její přítel vypadal, že se na miminko těší a následně ji požádal o ruku, což přijala. A už přicházely první nepříjemnosti. „Tvrdil mi, že je zvyklý na 3 teplá jídla denně a druhý den nechce jíst to samé. Celé dny jsem stála u plotny, uklízela, vařila a starala se o něj,“ popsala žena s tím, že svatební přípravy byly celé na ní, ale podle partnera většinou udělala vše špatně. A začaly první hádky. Když to partner „přehnal“, přišel s kytkou nebo dárkem.

Křičel na ni i při těžkém porodu

Pak přišel porod, který trval dva dny. Pro Magdu to tedy bylo obrovsky náročné, ale manžel na ni místo podpory křičel, že „to zvládne každá“ a ať se snaží. Před lékaři si ale hrál na milujícího manžela. Syn po narození nedýchal, takže ho zdravotníci odnesli. Magda měla velký strach, manžel však odešel na cigaretu a nechal ji tam samotnou. Syn skončil na JIP, kde si ho manžel vyfotil a Magdě řekl, že nemá cenu, aby tam byl, a odešel domů, přestože ona kolabovala a ztratila hodně krve.

„Už v šestinedělí mě nutil denně do sexu, v té době jsem měla silnou anemii, bolesti a motala se mi hlava. Když jsem si prosadila svou, byl na mě hnusný, že je chlap a sex prostě potřebuje, že jsem neschopná ženská, když mu nedám, co chce. Zesměšňoval mě, urážel a ponižoval. Většinou dostal to, co chtěl,“ popsala žena s tím, že styk pro ni byl samozřejmě vždy velmi bolestivý.

Pak manžel navrhl, aby měli další dítě, hned po šestinedělí. Navíc si stěžoval, že novopečená maminka věnuje péči synovi a ne jemu. Hádky přibývaly a druhé těhotenství už manžel ignoroval. Z práce odešel na neschopenku a hrůzy se začaly stupňovat.

Vyhrůžky, znásilnění i pálení cigaretou

„Když jsem jen prošla z místnosti do místnosti v tričku nebo ve spodním prádle, řval na mě, že na mě všichni koukají,“ popsala Magda s tím, že nakonec musely být závěsy zatažené neustále. Kontroloval ji i při telefonování a obyčejně jí pak vynadal, co vše řekla špatně.

V devátém měsíci těhotenství musela Magda ještě vše doma připravit, navařit manželovi, uklidit, zabalit sebe i syna. Manžela u porodu po předchozí zkušenosti nechtěla, ale to si bohužel neprosadila a on měl opět hloupé připomínky.

Po druhém porodu celá strašná situace vyeskalovala. Stupňovaly se nadávky, urážky, dokonce i pálení cigaretami, řezání a znásilňování. Manžel na Magdu křičel často před dětmi a vydržel to klidně hodiny v kuse. Vše, co udělala, prý bylo špatně. „Dost časté byly výhrůžky, že spáchá sebevraždu, pokud někomu něco řeknu, nebo zabije mě,“ dodala s tím, že jí tvrdil, že to bude mít zbytek života před očima, že se zabil kvůli ní. Dokonce jí vyhrožoval i ženskou obřízkou.

Pro návštěvu musela vždy napéct a navařit několik chodů, včetně pečiva a podobně. Před návštěvou se ale manžel choval mile a Magda vždy doufala, že nikdy neodjede. Poté totiž přišly další výčitky, co je vše špatně, kopance, kousání, znásilňování.

Manžel začal ubližovat i dětem. Syn měl od něj modřiny a měl z něho strach. Magda se snažila zabránit dalšímu násilí na něm a manžel si zjevně uvědomil, že syn dokáže lékařům popsat, co se stalo.

Zhroucení v nemocnici

„Jako další oběť si vybral bohužel dcerku, o čemž jsem neměla ponětí. Podle znaleckých posudků měla zlomeniny různého stáří již v kojeneckém věku,“ popisuje žena. Magda věřila, že miminku by neublížil. Jednou si ale všimla, že má dcerka oteklé ručičky. Odjela s ní proto do nemocnice. Vyšlo najevo, že holčička má zlomené ruce a nejenom to, později rentgeny ukázaly zlomeniny kostí nejrůznějšího stáří.

„Sesypala jsem se. Přišla sociálka, pak (...) kriminálka a chtěli po mně vše zopakovat od začátku. Nebyla jsem schopná o tom mluvit,“ uvedla Magda s tím, že si sama sobě nechtěla připustit, že manžel týral i ji a syna. Když o tom chtěla nakonec promluvit s policií, bohužel to dopadlo hrozně.

„Bohužel mě zastavil s tím, že neřeší nás, ale dceru, a že má v protokolu z nemocnice, že my jsme v pohodě. Prý má dost práce a nechce se zabývat něčím, co není podložené, že když jsem s ním teda nechtěla být, tak jsem měla odejít, a ne teď vyprávět nesmysly. A vždy, když jsem se u výslechu rozbrečela, na mě sykl, ať se uklidním, že na divadélko není zvědavý.“

Manžel nakonec odešel od soudu jenom s podmínkou a celá věc se řešila roky. Iniciativa Pod svícnem se rozhodla na stránkách Donio založit sbírku. Díky soudu agresor ví, kde Magda s dětmi bydlí, musí se proto přestěhovat. Ona i děti potřebují terapie a budou se s manželem soudit ještě v v občanskoprávním sporu. Statečná Magda i přes to vše pomáhá dalším obětem domácího násilí. Na její podporu proto může na platformě Donio přispět každý libovolnou částkou.