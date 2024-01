Gypsy Rose na svobodě šokuje: Nabídka práce ve stripklubu a děsivá podobnost manžela se zavražděnou mámou!

Gypsy Rose Blanchardová (32) se před časem dostala za mříže poté, co přiznala, že svého tehdejšího partnera Nicholase Godejohna v červnu 2015 navedla k brutální vraždě vlastní matky Clauddine Blanchardové. Ta dceru zřejmě kvůli vlastní psychické nemoci roky psychicky i fyzicky týrala tím, že Gypsy tvrdila, že trpí těmi nejhoršími možnými onemocněními. Před pár dny se dnes 32letá žena po odpykání většiny trestu dostala na svobodu. Mnohé fanoušky ale šokuje, co se kolem ní děje. Dostala například bizarní pracovní nabídku v jednom z amerických striptýzových barů a lidi děsí i zvláštní podobnost jejího současného partnera se zavražděnou matkou.

Američanka Clauddine Blanchardové přezdívaná „Dee Dee“ působila jako milující a pečující matka, opak byl bohužel pravdou. Žena vlastní dceru Gypsy Rose roky držela v přesvědčení, že trpí nejvážnějšími nemocemi, jako jsou rakovina nebo leukemie, kvůli kterým musela být dívka například upoutána na invalidní vozík, dostávala jídlo speciální vyživovací trubicí nebo brala velké množství léků. Jak se ale později ukázala, Gypsy byla naprosto zdravá.

Matka totiž pravděpodobně trpěla Münchhausenovým syndromem. Pacienti (nebo osoby, která se o ně starají) chtějí svým předstíráním nemocí udržovat neustálý kontakt se zdravotnickým personálem. Několikaletý teror ze strany matky přivedl Gypsy až k tomu, že se rozhodla „Dee Dee“ nechat zavraždit. K tomu skutečně došlo v červnu roku 2015, kdy ji několika ranami ubodal její tehdejší přítel Nicholas Godejohn. Oba se k vraždě později přiznali. Mladík byl odsouzen na doživotí, Gypsy odešla s trestem odnětí svobody na deset let.

Matka z pekla vsugerovala zdravé dceři rakovinu: Gypsy mámu zabila! Po letech opustila vězení

Po odpykání většiny trestu ve věznici Chillicothe Correctional Center v Missouri se Gypsy dostala na konci loňského roku na svobodu. Ani tím však její příběh nekončí. Veřejnosti neuniklo, že ji z basy vyzvedl učitel Ryan Scott Anderson, za kterého se loni provdala. Na tom, že si Gypsy našla novou lásku, by asi nebylo nic divného. Mnoho lidí ale začala na sociálních sítích poukazovat na děsivou podobnost mezi Andersonem a zavražděnou Gypsinou matkou „Dee Dee“.

„Manžel a matka Gypsy Rose jsou stejní lidé!“ tvrdí někteří. „Myslím, že mají úplně totožný úsměv, je to docela děsivé,“ vyjádřila se další z fanynek. Zlý jazykové se strefují i do toho, že je Gypsy ihned po propuštění z vězení aktivní na sociálních sítích a sdílí tam fotky s manželem nebo svou nevlastní matkou Kristy. „Vsaďte se, že tu brzy napíše, že je těhotná,“ zamýšlí se pod posledním zveřejněným příspěvkem další uživatel.

Vlnu kontroverze vyvolalo i prohlášení striptýzovém klubu Dream Girls z Deitroitu. Podle deníku The Daily Star dal podnik Gypsy velmi zajímavou pracovní nabídku a to na místo tanečnice u tyče. „Jsme solidární s každým, kdo projevuje podporu Gypsy Rose při jejím vstupu do nového života. Peníze, které by si vydělala prací u tyče v jeho podniku, by jí pomohly připravit se na kvalitní život v reálném světě,“ šokoval generální manažer Dan Wilhelm.

Podnik se dokonce rozhodl uspořádat večírek, který pojmenoval Let's Get Tipsy With Gypsy' (Pojďme se opít s Gypsy, pozn. redakce). Jak propuštěná dívka na nabídku reagovala, není zatím známo.