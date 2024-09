Povodně si vyžádaly už čtvrtou oběť: Seniorku z Kobylé nad Vidnavkou strh proud, mrtvolu našli po několika dnech

„V Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku nalezli policisté tělo pohřešované sedmdesátileté ženy z obce," potvrdil smutnou zprávu ČTK krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Jednalo se podle něj o seniorku, která byla v sobotu včas dobrovolnými hasiči evakuována, v neděli ráno však z evakuačního centra v protějším kulturním domě odešla a vrátila se domů. Po seniorce pohřešované od neděle pátrali policisté ihned po opadnutí vody, v hůře přístupném terénu využili čtyřkolky.

Podle informací ČTK žena nalezli jen 20 metrů za domem, který rozbouřená Vidnávka strhla. Tělo zachytil plot.

Volala na nás, a najednou nebyla, řekli svědci události. Dosud ji nikdo nenašel. Obec živel zpustošil a rozdělil na dvě poloviny. Vzal s sebou i všechny mosty. Byl to masakr, vzpomínal v úterý velitel dobrovolných hasičů Rudolf Palička.

Živel vtrhl do obce v neděli ráno, chvíli poté, co voda opadla. „Ještě jsem stihl chlapům říct paráda, voda klesá. Ale za čtvrt hodiny to bylo o metr výš, za deset minut to bylo už všude,“ popsal Palička.

Dobrovolní hasiči do bezpečí evakuovali už v sobotu večer 22 důchodců, seniorka se rozhodla odejít domů bohužel v osudnou chvíli, kdy voda opadávala. „Když přišla voda, naši chlapi se k ní už nemohli dostat, voda už tady lítala tryskem do vzduchu,“ uvedl velitel.

Společně se ženou se vrátil domů i její muž, který se podle svědků chtěl vracet už v noci, v odchodu mu však v evakuačním centru zabránili. Ráno ho ale v centru už nenašli. V rozbořeném domě odmítl i záchranářský vrtulník, až po opadnutí vody jej přes lano z domu vytahovali dobrovolní hasiči.

„Chápu, že je to těžké pro všechny domov opustit, ale život je život,“ řekla starostka obce Miroslava Rybáriková.

V korytě rozbouřené Vidnávky skončilo i polské osobní auto jedoucí z vrchu po stržené cestě, paradoxně až v pondělí v noci. I to zaměstnalo dobrovolné hasiče. „Nerespektovali značku, jeli rychle a skončili v korytě. Naštěstí tady byli kolegové ze žulovského a tomíkovického štábu, okamžitě naskákali do vody a vytáhli dva lidi. Poskytli jim první pomoc, poté je sanitka odvezla,“ popsala dobrovolná hasička.

Střed Kobylé nad Vidnavkou se 400 obyvateli je zpustošený, řeka rozdělila obec na dvě půlky a strhla všechny mostky. Rozdělila i dva objekty domova důchodců s téměř stovkou seniorů, kteří se nestihli včas evakuovat. Jedinou spojnicí s protějším břehem je momentálně železná lávka v havarijním stavu, s přechodem na vlastní nebezpečí.