Dívky spadly do rozvodněné řeky, volal opilý muž: Vše si vymyslel, hrozí mu až osm let basy

Tři hodiny zbytečně pátrali v pondělí večer záchranáři po dvou dívkách, jejichž údajný pád do rozvodněné Moravské Sázavy nedaleko vlakového nádraží v Zábřehu na Šumpersku oznámil na tísňovou linku opilý muž. Do rozsáhlého pátraní se zapojili policejní hlídky, strážníci i psovod se psem. Přivolán byl také vrtulník s termovizí. Posléze se ukázalo, že muž si vše vymyslel.

Muž nahlásil pád dívek do Moravské Sázavy v pondělí krátce po půl sedmé večer. „Na místo byly okamžitě vyslány dostupné policejní hlídky včetně psovoda se služebním psem. Po získání prvotních informací od oznamovatele na místě události policisté společně s hasiči začali po tonoucích pátrat,“ uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová.

Video Po tonoucích dívkách v rozvodněné Moravské Sázavě pátrali zachránci marně, opilý oznamovatel si vše vymyslel. - PČR Video se připravuje ...

Posádka policejního vrtulníku s termovizí propátrávala tok Moravské Sázavy až po její soutok s řekou Moravou. Následně se vrtulník přesunul nad řeku Moravu, kterou posádka pomocí termovize zkontrolovala po stavidla u obce Lukavice. Pátrání však bylo bezvýsledné.

„Záchrannou akci komplikoval i sám oznamovatel, který byl pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno přes dvě promile a své výpovědi měnil. Pátrání pokračovalo dál. Hasiči na člunu propátrávali rozvodněný tok řeky a policisté oba břehy. Mezitím byl oznamovatel převezen na místní obvodní oddělení k zadokumentování dané události. Z jeho podání vysvětlení pak policisté zjistili, že oznámení se nezakládá na pravdě,“ uvedla Šafářová.

Muž poté policistům řekl, že vypil několik piv a v hlavě se mu začal odehrávat příběh o dívkách spadlých do řeky. „Došel proto na nedalekou čerpací stanici, kde si vypůjčil telefon a zavolal na tísňovou linku. Policisté na služebnu přivolali zdravotnickou záchrannou službu k posouzení jeho zdravotního stavu. Lékař pak po vyšetření rozhodl o jeho převozu do protialkoholní záchytné stanice,“ dodala mluvčí policie. Opilci hrozí za šíření poplašné zprávy až osm let vězení.

Policejní mluvčí upozornila, že mužův čin byl kvalifikován jako zločin s přísnější trestní sazbou, protože jej spáchal v době živelní pohromy. „Nutno podotknout, že policisté v těchto dnech také v souvislosti s aktuální krizovou situací řeší přestupky podle krizového zákona. Za pondělí policisté v kraji řešili více jak desítku těchto přestupků, a to zejména na Prostějovsku," uvedla.

Jednalo se především o opakované vstupy do lesoparků a oblastí, kam je vstup zakázán, protože je to nebezpečné. „Apelujeme znovu na veřejnost, aby dbala pokynů složek integrovaného záchranného systému a respektovala vyznačené zákazy vjezdu nebo vstupu,“ podotkla Šafářová.