Hrdinný zásah hasičů v Rudě nad Moravou: Video z letecké evakuace pěti lidí

Obrovskému neštěstí čelí v těchto dnech obyvatelé vísky Ruda nad Moravou v Olomouckém kraji. Jejich milovanou obec kompletně zaplavila rozvodněná řeka Morava. Hráz, která koryto řeky držela pod kontrolou, se krátce po půlnoci v neděli 15. září protrhla. „Rozezněly se sirény a byla vyhlášena evakuace. Je to zvláštní pocit, protože jsem do poslední chvíle nevěřil, že se to stane,“ sdělil zpravodajství IDNES tv zdejší občan. Podobný osud čekal i nedaleké Hanušovice. Ty bleskově zasáhla povodňová vlna a obec zatopila.

Hasiči ale nenechali obyvatele Rudy nad Moravou na holičkách. Do zaplavené oblasti se vydali rovnou pomocí vrtulníku a podařilo se jim evakuovat pět osob. „Souhru posádky letecké záchranné služby ZZS KHK s hasičem-lezcem z centrální stanice Hradec Králové HZS Královéhradeckého kraje, který je specializován jako letecký záchranář, pravidelně cvičíme a teď jsme ji prověřili v nelehkých podmínkách naostro,“ stojí v příspěvku, který se šíří po sociálních sítích. Uživatelé nad pohotovým zásahem olomouckých záchranářů žasnou.

„Naprosto skvěle odvedená práce. Klobouk dolů před Vámi. Velké díky,“ oceňuje obrovské nasazení hasičského sboru jedna z uživatelek.