Technická závada na elektrárně v hrázi Brněnské přehrady snížila dopoledne odtok z nádrže. Vodohospodáři očekávali, že odpoledne bude voda přetékat přes stavidla. Energetikům se odpoledne podařilo závadu odstranit. K přelivu by tak nemělo docházet.

V 10 hodin byla hladina nádrže v 228,94 metru nad mořem, kóta přelivu je 229,08. „V Brně nelze pouštět přes elektrárnu, což snižuje odtok. Spodní výpusti jsou otevřené na 45 metrů krychlových za vteřinu, stavidly přidáme dalších 20 až 30. Nezhorší to situaci v Brně ani níže na Židlochovicku. Hladiny řek jsou po kulminaci a klesají. Zvýšené průtoky se tedy nebudou skládat na sebe, ale za sebe," sdělil poránu Antonín Tůma, ředitel pro správu povodí státního podniku Povodí Moravy Tůma.

Pracovníci ČEZ opravili technickou závadu odpoledne a elektrárna v hrázi Brněnské přehrady je v provozu. Díky tomu patrně voda přes stavidla přetékat nebude. „Do nádrže nyní přitéká okolo 65 metrů krychlových vody a odtéká asi 60, přičemž hladina má ještě několik centimetrů rezervu,“ řekl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Řízený odtok z Vranova

Vranovská přehrada podle Tůmy zadržela dvousetletou povodeň. „Využívali jsme maximální kapacitu 220 vteřinových kubíků. V noci jsme snížili odtok na 200. Co odpouštíme, protéká aktivní zónou území, kde by neměla být zástavba, nikdo by tam neměl trvale žít. Vše se děje v území vyhrazeném na převod povodní,“ uvedl.

V této souvislosti doplnil, že lidé nerespektují záplavová území, která slouží jako preventivní ochrana před povodněmi. „Vymezené aktivní zóny musí zůstat volné pro průchod povodně,“ dodal a poznamenal, že lidé také nerespektovali pokyny k evakuaci.