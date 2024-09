Mohli se tři lidé z auta, které na Jesenicku strhla řeka, zachránit? Odborník na přežití popsal, co rozhodne

Kam zmizeli tři cestující z auta, které v sobotu spadlo do rozbouřené řeky v obci Lipová–lázně? Měli vůbec v dravém proudu šanci na záchranu? Odborník na přežití v krizových situacích Amar Ibrahim by rád věřil v zázrak, ale šance bude zřejmě velmi malá….

K nešťastnému pádu do rozvodněné řeky Staříč na Jesenicku došlo v sobotu dopoledne, jednomu člověku se podařilo dostat na břeh. V pondělí přišla další zpráva. „Vozidlo se po opadnutí vody v řece podařilo nalézt. Bohužel bez osádky. Po osobách nadále pátráme,“ uvedli policisté na sociálních sítích.

Co se stalo s dalšími členy posádky? „Kdyby přežili, tak je už někde najdou živé. Budeme si to přát, ale byl by to spíše zázrak,“ je skeptický instruktor kurzů přežití Amar Ibrahim.

„Lidé si neuvědomují, co je to za hroznou sílu. To auto našli zdemolované, jako by do něho narazil náklaďák,“ popisuje odborník dále a dodává: „Když je v autě nenašli, tak nebyli připoutáni. Nebo si mohli pásy odříznout a vypadnout nebo vyplavat ven. Když ale spadnete do rozvodněné řeky, tak ta šance na přežití je malá. Ten, který přežil, měl velké štěstí.“

Bohužel ani to, že by tři pohřešovaní případně vyplavali, jim život nemuselo zachránit. „Další bod záchrany je dostat se z vody, ne jen z auta. Ta voda vás žene neuvěřitelnou silou,“ upozorňuje Ibrahim.

Pokud se vydáváme do oblasti zasažené živelnou katastrofou, je podle odborníka na přežití klíčové mít odpoutané pásy, abychom se v případě nouze dokázali dostat rychle ven. „Tlak vody je tak velký, že neotevřete dveře, takže musíte rozbít okýnko, proto by lidé v autech měli mít nouzové nože, kterými si můžete rychle rozříznout pás, a je tam i hrot, kterým se dá rychle rozbít boční okno,“ radí Ibrahim.

Co dalšího pomůže v případě nečekaného pádu do vody? „Rychle se zbavit pásů, a protože auto se potápí předkem, dostat se do zadní části a vylézt zadním oknem, které si rozbijeme. To se ale týká třeba rybníka, v rozvodněné řece to tak být samozřejmě nemusí,“ upozorňuje expert.

Co může pomoci?

Lidé by se podle Amara Ibrahima také vždy měli na složité situace, jako jsou povodně, ale třeba i tornáda, dopředu nachystat. „Je pár věcí, které vám mohou zachránit život. Když budu bydlet v záplavové zóně, budu mít plovací vesty i případně nafukovací člun. Hodí se vysílačka, benzínová centrála, powerbanka, filtrace vody. Vždy je lepší být připraven, než překvapen,“ uzavírá odborník.