„Nevycházejte ven!“ Videa zachytila valící se vodu ulicemi Jeseníku. Bortí se první domy

„Je to apokalypsa, všude je spoustu bahna, všechno je zničené včetně veřejných prostranství, ohnuté a odstraněny jsou lávky, které sebrala voda, musíme nechat zkontrolovat mosty,“ uvedla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem) po zaplavení města řekou Bělou. „Vypadá to hrozně, když procházíte městem, nevěříte, že voda měla takovou sílu, co všechno zničila a přemístila jinam. Kolem silnic jsou zničené obruby i ploty,“ uvedla starostka.

Voda měla podle ní takovou sílu, že brala i osobní auta. „My jsme lidi upozorňovali, aby si auta vyvezli na kopec, přeci jen je Jeseník v údolí. Naštěstí v předstihu jsme věděli, že to přijde, a i když pršelo a stoupala řeka, největší nápor přišel dnes ráno. Překvapilo mě, že přesto na náměstí Svobody zůstala stát auta, která poté regulérně plavala po náměstí, ze kterého se stala jedna vodní plocha desítky centimetrů vysoká,“ popsala starostka.