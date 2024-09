Varování stále dokola: Hasiči mají dost práce i bez „kánoistů“ a „furiantů“, apeluje Rakušan

Úřady a média informují a varují před vodním živlem, jak jen to lze, stejně se najdou tací, kteří na rady a výzvy nereagují a pouštějí se do „dobrodružství“. I ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se snaží apelovat na veřejnost, ať hasičům a policistům nepřidělává práci - a musí přidávat další a další výzvy.

„Dobré ráno. I dnes nás bohužel podle všeho čekají dramatické okamžiky, věřme, že se šťastným koncem, jako v tomhle případě,“ píše v neděli ráno na Twitter a přidává odkaz na tweety pražských hasičů a policistů, kterak z Vltavy lovili muže, který si šel zaplavat do Vltavy. Řešily ho desítky lidí. „Jen znovu apeluji a prosím: složky IZS mají plné ruce práce i bez těch, kdo riskují úplně zbytečně. Pokud hasiče, policisty nebo záchranáře zaměstnáte vlastním ‚furiantstvím‘, budou zoufale chybět jinde. Buďme rozumní a ohleduplní.“

V sobotu večer „skutečně velmi prosil“ občany, aby se řídili výzvami hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému. „I přes mnohá opakovaná varování a prosby z naší strany docházelo k excesům typu sjíždění rozbouřené vody na kánoi, paddleboardu a podobně,“ řekl po večerním jednání Ústředního krizového štábu. Vyjádřil pochopení, když lidé skáčou do rozbouřené vody pro domácí zvířata - „Ale vždy je potřeba myslet primárně na lidský život. Pochopení rozhodně nemáme pro ty, kteří si vezmou kánoi nebo paddleboard. Policie skutečně bude v tuto krizovou dobu přistupovat k těmto přestupkům velmi přísně.“

Zopakoval to pak na sociálních sítích: „Každého ‚kánoistu‘, který si myslí, že povodně jsou asi zábava, zachraňují naši záchranáři na úkor někoho, kdo se do krizové situace nedostal svým přičiněním. A taky je to přestupek, který může být pokutován až ve výši 100 000 Kč. Nedělejte to.“

„Prosím, neriskujte životy a zdraví, nepřeceňujte své síly a nepodceňujte sílu živlu. Řiďte se pokyny hasičů nebo vašich obecních úřadů. Buďte opatrní na sebe i na svoje blízké,“ varoval v sobotu odpoledne mírněji.

Jen chvíli předtím sdílel apel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, jehož hasiči museli složitě na člunu zachraňovat dvě ženy, jež předtím neuposlechly příkaz k evakuaci. „Prosím ještě jednou, řiďte se pokyny hasičů,“ vyzýval ministr na Twitteru. „Neriskujte život nebo zdraví.“

„Prosíme a varujeme lidi, aby se vyhýbali nezodpovědnému, rizikovému chování, aby se vyhli čemukoli, co nazýváme někdy katastrofickou turistikou, povodňovou turistikou, aby si jezdili něco fotit a natáčet,“ pronesl už v pátek. „Opravdu jenom ztěžují postup záchranných prací a často se oni stávají potom těmi osobami, kterými záchranáři musí v té chvíli pomáhat. Myslet i na to, že záchranáři udělají maximum, aby lidé zůstali v bezpečí - a lidé pro ně mohou udělat to, že jim co nejméně budou komplikovat jejich náročnou práci.“

„Dílčí případy se řeší. Ani už nechci uvádět konkrétní, ať někoho neinspiruji. Bohužel se stále objevují, ale musím říct, že drtivá většina lidí se chová zodpovědně,“ pronesl před nedělním polednem po jednání Ústřední povodňové komise.

„Je to skutečně přestupek, za který může být dána až stotisícová pokuta - sjíždění nějakých řek a podobně. Policie už včera avizovala, že v těchto případech, kdy je to opravdu vážné a kdy jsou všichni nasazeni a vysíleni, bude tyhle přečiny opravdu důsledně řešit a navrhovat ty postihy na horní hranici. Chtěl bych na to upozornit, aniž bych někomu hrozil - já chci radši žádat a prosit.“