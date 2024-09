Krizový štáb: První dobrá zpráva pro Jeseníky, hrozba na Šumpersku. Co čeká Česko dál?

Do centra Bohumína na Karvinsku se dostává voda. Dopoledne byly překročeny limity pro protipovodňovou ochranu Nového Bohumína. Lidé by se měli připravit na vypnutí elektrického proudu, protože bude třeba odstavit rozvodnu v Pudlově. Připravují se kapacity pro evakuaci. Kolik lidí bude muset opustit obydlí, zatím není jasné. ČTK to řekla mluvčí radnice Jana Končítková.