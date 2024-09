Slovenka Mia svědčí proti italské mafii Cosa Nostra: Přišla o dítě a prý čelí výhrůžkám

Slovenská maminka Mia se ocitla ve velmi nepříjemné situaci. Svědčí totiž proti italské mafii, pro kterou měl pracovat její bývalý manžel. Čelí kvůli tomu neustálým výhrůžkám a bojí se o svůj život. Situaci však velmi komplikují místní úřady. Policie jí prý odmítla dát dlouhodobou ochranu a soud jí odebral dceru a svěřil ji do péče jejímu exmanželovi.

Slovenka je klíčovou svědkyní ve vyšetřování obávané mafie s názvem Cosa Nostra a mezinárodního obchodu s drogami. S policií začala Mia spolupracovat už před dvěma lety. Konkrétně s policisty z Itálie, Švýcarska a Čech, kteří okamžitě rozjeli vyšetřování. Slovenští policisté se k případu připojili až nedávno.

Celé to začalo před několika lety. Provdala se za Petra z města Humenné. Narodila se jim dcera a odstěhovali se do Švýcarska. Tam však údajně Mia zjistila, že její muž pracuje pro italskou mafii. Pověstný pohár trpělivosti přetekl, když se k nim do bytu nastěhoval manželův „obchodní“ partner. Dcerku nemínila nechat v prostředí plném drog a zbraní.

Rozhodla se tedy odejít a začala sbírat důkazy. Na základě jejího svědectví se rozběhla mezinárodní policejní akce, během které příslušníci zadrželi 58 členů italské mafie, kamion s 220 tunami hašiše a v přepočtu desítky milionů korun. Celá akce však proběhla bez účasti slovenských policistů. Ti Mie poskytli krátkodobou ochranu. Momentálně je však odkázána jen sama na sebe. Dceru už dlouhé měsíce neviděla.

Neustále žije ve strachu o život

„Nevíte, jaké to je, celé noci nespat. Celý srpen mám na starost syna z prvního manželství. Nemůžeme nikam jít. A když ano, tak musím požádat známé, aby šli se mnou. A chodit jen tam, kde jsou kamery,“ popsala pro deník Plus Jeden DEŇ. „Pořád se ohlížím, před každou jízdou kontroluji auto, aby náhodou nevybuchlo. Když policii řeknu, že se bojím o život, tak se diví,“ podělila se Mia o frustrující situaci.

Podle slovenských orgánů se ale nedá nic dokázat. Tři osoby, zadržené při převozu drog, podle nich nemají s Petrem nic společného. Firmu, které kamion patřil, vlastní jeho bratr. Trestní rejstřík však Peter nemá. Ve Švýcarsku ho chytili při řízení pod vlivem drog. Humenský soud svěřil jejich malou dceru do péče právě jemu.

Matce soud povolil telefonovat své dceři každou středu a neděli v určeném čase. „U mě měly děti všechno, ale já jsem ta, komu je vezmou? Proč? Protože jsem si dovolila udat mafiány a zmařit mezinárodní obchod s drogami,“ nechápe Mia.

Soud argumentuje tím, že dívka bydlela s otcem od září 2023. Otec samotný se na dotaz, proč nenechává svou exmanželku vídat jejich dceru, vyjádřil velmi stručně. „Má dva znalecké posudky z psychiatrie. A vás budu žalovat,“ řekl slovenským redaktorům.

Podivný postup soudu

Soud však zřejmě nezohlednil fakt, že v době vyšetřování byla Mia pod krátkodobou policejní ochranou, a nemohla tedy kontaktovat téměř nikoho. Soud o péči o holčičku rozhoduje už od roku 2021. K vyšetřování si přizval i znalkyni z oboru psychologie. „Ta mě donutila dělat test v jedné místnosti s exmanželem. A to jsem o den dříve proti němu svědčila a ona to věděla,“ tvrdí Mia.

„Je to vydírání a pomsta za moje svědectví a zadržení mafiánů a drog? Dva roky nebyla soudkyně schopná rozhodnout. Proč? Čekala, než mě dá exmanžel zabít, anebo mě pošle do basy?“ rozhořčovala se matka. „Proč posudek před zadržením kamionu tvrdí, že jsem schopná se o dítě postarat, ale potom už ne?“ dodala.

Slovenská policie se k případu odmítla vyjádřit.