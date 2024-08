Jozefa (†62) v kontaktní zoo zabil leopard: Chovatel v minulosti pracoval pro mafiánského bosse Černáka

Jozefa našel jeho kamarád v areálu, kde se zvířaty žil. Tou dobou byl již velmi těžce zraněný a nebylo mu pomoci. Násilné úmrtí souseda zasáhlo všechny místní, pro mnoho z nich se však nejednalo o příliš velké překvapení. „On na to byl úplně sám. Už neměl na to, aby se o takové šelmy staral. Před lety možná ano, ale teď už ne,“ řekl jeden ze sousedů deníku Nový Čas.

S jeho neobvyklou zálibou nesouhlasili prý ani jeho příbuzní a ve vesnici žil dlouhé roky sám. „Víte, on má rodinu, ale oni nesouhlasili s tím, co dělal. Nechtěli, aby měl šelmy v podstatě doma, a tak ho na to nechali samotného,“ popsali sousedé. Ti také dodali, že zesnulý Jozef má možná i temnější minulost, než by se při návštěvě zoo mohlo zdát. V minulosti měl totiž pracovat jako ochranka mafiánského bosse Mikuláše Černáka, který byl odsouzen k doživotnímu vězení za sedm vražd.

Dříve ochranka mafie, dnes usměvavý chovatel

„Říká se to tu, že prý dělal pro Černáka. Ale nikdo to nikdy neřešil. Jozef byl velmi slušný, milý a vždy si s vámi s úsměvem popovídal,“ popsal soused přátelskou povahu bývalého bodyguarda. „Do jeho zoo, kterou si vybudoval úplně sám, chodily rodiny s dětmi. Lidé se tam rádi vraceli a neslyšeli jsme, že by si někdo stěžoval,“ dodal.

S tehdejším bossem slovenského podsvětí se měl seznámit, když v minulosti pracoval jako vyhazovač v baru v Prešově. Když se pak Černáka po čase zeptal, jestli by pro něj neměl práci, stal se zaměstnancem nechvalně proslulé Security 3. „To byl můj denní chleba, až dokud Černáka nezavřeli. Myslím si, že se do té doby žilo v Bánské Bystrici bezpečněji,“ shrnul před lety Jozef.

Velkou otázkou zůstává, co se nyní se zvířaty stane. Leoparda, který na muže zaútočil, nejspíš veterináři utratí. Ostatní zvířata čeká stejný osud, pokud se je nepodaří prodat. Proti podobným soukromým zařízením, jako je Jozefův Ráj zvířat, dlouhodobě brojí ochránci přírody. „Divoké druhy nejsou schopné skutečné domestikace a ani po letech v zajetí se úplně nezbaví svých instinktů a přirozeného chování. Takže kromě toho, že v zajetí trpí, představují i nebezpečí pro člověka,“ okomentovala situaci skupina Svoboda zvířat. „Chov těchto druhů v cirkusech, soukromých zoo a nebo jiných zábavních zařízeních by měl být zakázaný!“