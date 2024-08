Hororová noc v kontaktní zoo: Šelma zabila chovatele (†63)

Tragédie v obci Jasenie v Horním Pohroní otřásla celým Slovenskem. Majitel kontaktní zoo byl nalezen mrtvý ve večerních hodinách v areálu, kde žil se svými zvířaty.

Podle informací TV JOJ se jednalo o útok pumy. Muže měl nejprve podle informací portálu zabít leopard, později informaci upravili na pumu. Chovatel měl v zoo kromě kočkovité šelmy i další exotická zvířata, jako například opice, ptactvo nebo různá plemena psů, pro které provozoval také psí hotel.

Sousedé potvrdili, že muž se o zvířata staral sám a že v minulosti se již spekulovalo o možných rizicích spojených s takovým soužitím člověka a dravé zvěře. „Měl to dost dlouho. To byla otázka času, kdy se neštěstí stane,“ uvedla jedna ze sousedek. „Měl tam zvěř i psy, byl na to sám,“ dodal další svědek. Okolnosti tragické události nyní vyšetřuje policie. Kriminalisté zajišťují stopy na místě činu a zjišťují přesné příčiny útoku a veterináři se zaměřují na zdravotní stav zvířat v zoo.

Kontaktní mini zoo Ráj zvířat v Jašení byla běžně přístupná i pro širokou veřejnost a její majitel vždy osobně doprovázel návštěvníky a přibližoval jim život chovaných zvířat. Tato tragédie znovu otevírá otázku bezpečnosti kontaktních zoologických zahrad a chovu exotických zvířat v domácích podmínkách.