Zkáza luxusní lodi u Sicílie: Jachta šla ke dnu za 16 minut!

Italská prokuratura oznámila, že začala vyšetřovat podezření ze zabití z nedbalosti v souvislosti s pondělním potopením luxusní jachty u pobřeží Sicílie, při němž zemřelo sedm lidí, včetně britského podnikatele Mikea Lynche. Prokurátor na tiskové konferenci také uvedl, že konkrétní osobu zatím z trestného činu neviní a že kapitán lodi i její posádka mohou opustit Sicílii, informoval server BBC. Nicméně určitý zlom ve vyšetřování by mohl nastat i díky záznamům z černé skříňky, kterou se z vraku povedlo zajistit. Posledních šestnáct minut před zkázou loď neměla žádnou kotvu, a byla tak zcela napospas ničivému tornádu.

Superjachta Bayesian byla dlouhá 56 metrů a plula pod britskou vlajkou. Potopila se v silné bouři u města Porticello nedaleko Palerma v pondělí brzy ráno. Loď patřila manželce britského podnikatele Mikea Lynche, který při neštěstí také zahynul. Poslední vyzdvižené tělo patří Lynchově 18leté dceři Hannah. Italská pobřežní stráž tak oficiálně ukončila pátrací akci.

Zahynulo celkem sedm z 22 lidí na palubě. Ve čtvrtek záchranáři vyzvedli z vraku jachty Lynchovo tělo. Dalšími oběťmi jsou manažer americké banky Morgan Stanley International Jonathan Bloomer s manželkou Judy a Lynchův právník Chris Morvillo s manželkou Nedou, jejichž těla potápěči dostali na břeh ve středu. Jachta byla v hloubce asi 50 metrů.

Příčiny této obrovské tragédie jsou stále nejasné. Sicilská prokuratura zahájila ve věci vyšetřování. Prokurátor města Termini Imerese, které leží v metropolitní oblasti Palerma, Ambrogio Cartosio novinářům řekl, že může být vzneseno obvinění vůči jedné či více osobám, a zdůraznil, že vyšetřování je v počáteční fázi. „Vyhodnocujeme, kdo je odpovědný za to, co se stalo. Zda kapitán, celá posádka nebo stavitelé lodi,“ uvedl Cartosio. Dodal, že kapitán i posádka nemusí zůstávat na Sicílii po celou dobu vyšetřování, ale vzkázal jim, aby byli k dispozici k dalším výslechům. Kapitána Jamese Cutfielda, který pochází z Nového Zélandu, se prokuratura již chystá znovu vyslechnout.

Cartosio potopení jachty označil za náhlou a nepředvídatelnou událost. „Plachetnici zasáhl downburst,“ prohlásil. Tímto anglickým názvem se v meteorologii označuje silný sestupný proud větru, který se vyskytuje při bouřkách. Velitel námořní správy v Palermu Raffaele Macauda uvedl, že v noci na pondělí nebylo vydáno varování před bouří. Tím popřel předchozí výroky šéfa firmy The Italian Sea Group, která loď postavila, Giovanniho Costantina, který tvrdil, že silné bouře se v oblasti očekávaly.

První otázka novinářů podle BBC zněla, jak je možné, že většina posádky se stihla před potopením jachty dostat do záchranného člunu, zatímco velká část pasažérů zůstala na jachtě. Podle zástupce prokurátora je velmi pravděpodobné, že cestující v době neštěstí, které se událo velmi rychle, spali. Italská média už dříve psala, že se jachta potopila během čtvrthodiny.

Jachta disponovala špičkovým vybavením i bezpečnostním zajištěním, a proto ani experti nemají jednoznačný názor na to, jak mohla tak rychle jít ke dnu. Podle italských médií vše trvalo jen asi 16 minut. Příčinou mohla být série lidských chyb a k tomu silná bouře. V okolí se ale nacházely i další lodě, které ustály bouři bez větších škod.

Data z nalezené černé skříňky momentálně analyzuje policie. Zatím se podařilo zjistit, že ve 3:50 ráno začala bouře s jachtou pořádně lomcovat. Přesně o devět minut později se utrhla kotva a plavidlo se tak zcela nekontrolovatelně zmítalo v náporech silného větru a deště. Následně byl Bayesian po moři vláčen zhruba 358 metrů a začal výrazně nabírat vodu. Vlny posléze zasáhly generátor a vypadly pojistky. Během pěti minut jachta definitivně zmizela pod hladinou. Pobřežní stanice v Bari ve 4:06 zachytila nouzový GPS signál.

Jachta se potopila do hloubky 50 metrů a položila se na pravobok, zaznělo na dnešní tiskové konferenci. Těla obětí byla nalezena na levoboku; podle vyšetřovatelů se tam lidé zřejmě uchýlili před postupující vodou. „Všechny jsme je našli na této straně. Měli jsme mapy s rozložením kajut a pozicemi hostů, a to není místo, kde jsme je nalezli,” uvedl nejmenovaný zdroj pro italský deník Corriere. Vlastník lodi, kterým je společnost Lynchovy manželky Angely Baracasové, již dala najevo, že vrak hodlá vyzvednout, uvedl Macauda. Podle něj z lodi neunikají pohonné hmoty.

Podle italského tisku se nyní začíná jednat o vyzvednutí vraku jachty. To by podle italských zákonů měl zajistit majitel plavidla, kterým je společnost Revtom Limited. Jediným vlastníkem společnosti registrované na ostrově Man je podle stanice BBC Lynchova manželka Angela Bacaresová. Práce na vyzvednutí vraku podle odhadů tisku potrvají týdny až měsíce. Analýza vyzvednutého vraku by pak mohla přinést další poznatky užitečné pro vyšetřování.

Devětapadesátiletý Lynch patřil mezi známé britské podnikatele. Na jachtě podle některých médií oslavoval, že ho americký soud zprostil viny v případu obvinění z podvodu, který se táhl několik let a v němž mu hrozilo vězení. Kromě Lynche při nehodě zemřel i jeho právník Chris Morvillo s manželkou či manažer americké banky Morgan Stanley International Jonathan Bloomer rovněž s manželkou.