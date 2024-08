Černá skříňka odhalila poslední slova pilotů letadla: Ze záznamu tuhne krev v žilách! Výkřiky a hlasitý náraz

Pád letadla společnosti Voepass z minulého pátku si vyžádal 62 životů. Z celkového počtu obětí bylo identifikováno šedesát, třicet těl už bylo předáno rodinám. Let mířil z Cascavelu ve státě Paraná do brazilského São Paula. Podle dosavadních informací měl být letoun ATR 72-500 ve velmi špatném stavu. Už v březnu se údajně vyskytl problém s hydraulikou a stroj po náročném přistání utrpěl strukturální poškození. Letadlo pak bylo téměř čtyři měsíce vyřazeno z provozu. Varovný signál se vyskytl den před odletem. Pasažéři si měli stěžovat na nesnesitelné horko zapříčiněné poruchou klimatizace.

Led na křídlech letadla

Jedním z důvodů, který by podle vyšetřovatelů mohl k neštěstí vést, byly nevhodně umístěné vrtule. Nacházely se totiž příliš blízko kokpitu, což vedlo k nadměrnému hluku v kabině. Tím pádem mezi sebou piloti nemohli efektivně komunikovat. Stěžejním zdrojem ve vyšetřování je černá skříňka. Na základě získaných záznamů bude do třiceti dnů sepsána předběžná zpráva, která by havárii měla objasnit. Nicméně už teď jsou některé příčiny pádu více než zřejmé. Na vině by mohla být tvorba ledu na křídlech letadla.

Ve středu stanice Globo zveřejnila první přepis. Zoufalství, které v posledních okamžicích prožíval kopilot Humberto de Campos Alencar e Silva si nikdo z nás nedokáže představit. „Co se děje?“ ptal se druhého zkušeného pilota Danila Santose Romana (†35). Ve snaze letoun stabilizovat posléze požádal o zvýšení výkonu. Na konci záznamu už zaznívají jen výkřiky vyděšených pasažérů a zvuky následného pádu.

Video V Brazílii havarovalo vrtulníkové letadlo. - X.com/@TheMikeBalles Video se připravuje ...

Starý vrak

Rodiny obětí nedokážou pochopit, jak mohl být letoun přes veškeré technické nedostatky uveden do provozu. Maria de Fátima Albuquerque, která při nehodě přišla o dceru, v neděli o své nemírné bolesti promluvila. „Nebyla to nehoda, kdokoliv, kdo by byl na tom letadle, by zemřel, protože to byl starý vrak. Nebyla to nehoda, byl to zločin. Kdo může zmírnit mou bolest? Uvidíte mě bojovat každý den.” Obavy ze stavu stroje mělo prý několik cestujících ještě před vzletem. Jedna pasažérka se v rodinném chatu vyjádřila, že se bojí. „Bojím se tohoto letu, přísahám, je to staré letadlo. Je tam rozbitá sedačka, je to chaos.“ Jedná se o druhou nejhorší tragédii podobného typu v zemi.