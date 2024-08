Opilý řidič mercedesu srazil maminku s dcerou na kolech: Obvinění z usmrcení z nedbalosti!

Řidiče policisté obvinili z usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na osm let, informoval krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Tragická nehoda se stala minulý týden ve středu před 21:00 na silnici III/21028 u obce Lomnice. Řidič vozu Mercedes podle policie narazil do projíždějící osmatřicetileté cyklistky a do další nezletilé cyklistky. Žena na místě zemřela, dívka byla letecky transportována do nemocnice.

Muž nejprve tvrdil, že auto řídila jeho manželka. Policisté ale zjistili, že skutečným řidičem byl právě on. Následný test na alkohol prokázal u muže 1,64 promile alkoholu.