Brutální záběry ze státní obory Březka: Správce chladnokrevně vraždí bezmocná zvířata v kleci

Na případ upozornil v úterý server Aktu.cz, který zveřejnil děsivá videa z fotopastí v oboře. Na těch je vidět Beníček, jak bodá do koček odchycených v kleci klackem. Po tomto trápení je chladnokrevně střílí. U jednoho ze zvířat utrpení sadisticky prodloužil, když si po první neúspěšné střele chvilku počkal, než vypálil tu druhou. Podle záznamů by jedním ze zastřelených zvířat měl být i tchoř tmavý, který je uvedený na Červeném seznamu savců.

Areál patří Výzkumnému ústavu lesního hospodářství a myslivosti, který spadá pod ministerstvo zemědělství. Obora je v katastru obce Kostelec u Křížků nedaleko Jílového u Prahy a Kamenice.

Beníček vinu popíral a protiřečil si

Vedoucí Březky Libor Beníček se při rázné konfrontaci s reportérem vymlouval a jakékoliv pochybení popíral. Na dotaz, proč zastřelil i tchoře tmavého, řekl, že šlo o kunu. A to i přes své vysokoškolské vzdělání a znalosti a letité zkušenosti lesníka. To mu však vyvrátil i jeho nadřízený Vít Šrámek, který následně potvrdil, že se jednalo o tchoře.

K týrání koček se Beníček reportérovi také nepřiznal. „Já jsem se je snažil dostat ven,“ odpovídal na otázku, proč do zvířat píchal klackem. „Tady žádné píchání klackem neproběhlo,“ prohlásil v očividném rozporu s nahrávkami. „Proč bych se je snažil dostat z pasti ven a pak je střílel,“ zopakoval Beníček nakonec reportérovu otázku a neodpověděl na ni.

Další den bylo už Beníčkovo vyjádření strohé. „Byl jsem v té věci podat vysvětlení a ze strany policie probíhá prověřování, které je neveřejné. Takže se k tomu ani nemohu vyjadřovat,“ řekl.

Nadřízený šéfa obory neodvolá

Ředitel ústavu Šrámek připustil, že se Beníček především pícháním klackem mohl dopustit týrání zvířat. Z jeho funkce správce a hlavního vedoucího obory jej ale zatím neodvolá. V telefonátu s Novinkami se měl svého zaměstnance zastat a prohlásit, že nešlo o nic nezákonného. A to i navzdory tomu, že se případem již začali zabývat středočeští kriminalisté a krajští veterináři.

„Z moci úřední jsme se začali zabývat videozáznamem, který se objevil na sociálních sítích, a již ve středu jsme zahájili úkony trestního řízení pro možné podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat. V současné době vedeme v celé věci prověřování,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Dodala také, že v případě obvinění hrozí trest až šesti let odnětí svobody.

Videa šokovala veterináře i ministra

S policií spolupracuje i Státní veterinární správa. „Obdrželi jsme to video, a když jsem se na to díval, tak je už od prvního pohledu jasné, že muselo dojít k porušení zákona, a to jak veterinárního, tak zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ okomentoval situaci její ústřední ředitel Zbyněk Semerád.

„Já to považuji za strašné, protože tam nebylo nic, co by bylo omluvitelné. Nebyl žádný důvod k tomu, co se tam odehrávalo,“ uvedl Semerád. Jeho úřad nyní vyšetřuje, jestli správce obory měl vůbec oprávnění zvířata odchytávat. I kdyby ano, systém je nastaven tak, aby kočky nejprve prošly veterinárním vyšetřením a následně byly vypuštěny na svobodu. V případech, kdy je nutné odchycené zvíře utratit, by to měl provést veterinář. „Tady došlo k tomu, že střelnou zbraní jsou okamžitě, já bych ani neřekl usmrcována, ale likvidována zvířata, zejména kočky,“ popsal Semerád.

K brutálnímu případu se vyjádřil i ministr zemědělství Marek Výborný. „Téměř okamžitě jsem byl v kontaktu se Státní veterinární správou a ředitelem výzkumného ústavu. Podle veterinární správy na videu dochází k vážnému týrání zvířat, zřejmě i k porušení veterinárního zákona. Státní veterinární správa poskytuje součinnost Policii České republiky a ve velmi krátké době proběhne šetření na místě. Rozhodně nestrpím jakékoliv týrání zvířat a špatné zacházení s nimi. Podle výsledků setření vyvodíme adekvátní důsledky,“ uvedl podle Aktu.cz ministr.