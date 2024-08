Radost strážníků ze Strakonic: Děti z výtvarného ateliéru pro městskou policii namalovaly omalovánky

Na vytvoření omalovánek se podílely děti z výtvarného ateliéru Domu dětí a mládeže ve Strakonicích. Pustily se do nich na žádost městské policie, která slavila 30 let. „Vůbec nejtěžší pro mě bylo vymyslet akci, to, co budu malovat, a kompozici obrázku. Nakonec jsem zvolila hlídku při odchytu zatoulaného psa a na pozadí část strakonického hradu,“ popsala Adélka Solusová (14), jejíž obrázek zdobí titulní stranu. Také další děti přiznaly, že zejména začátek byl těžký. Už proto, že je mezi nimi jen jeden chlapec.

Obrovské nadšení

„Téma městské policie je spíš klučičí. Ale než jsme se do toho pustili, byli jsme se podívat na služebně.,“ shodli se malí malíři. „Nešlo jen o samotnou kresbu, ale i o vybarvení. Dělali jsme to technikou akvarelu. Stačí udělat pár tahů navíc, a už to nejde vzít zpět. Ale dobře to dopadlo,“ dodala Adélka.

Podle mluvčí strakonických strážníků Jarky Krejčové jsou omalovánky natolik autentické, že se v nich někteří strážníci poznali. „Poprvé jsme je rozdávali na dnu armády na letišti a lidi z nich byli paf. Divili se, že je malovaly děti. Líbilo se jim provedení i barevnost a také, že tam jsou dominanty Strakonic. Určitě bude dotisk,“ nešetřila chválou.

Víte, že

Povedená díla nadchla také pracovníky chráněné dílny a tiskárny z Ivančic, kteří je tiskli. Podle nich tak hezké omalovánky ještě nedělali.