Jeptišky vyděsil nález v babyboxu: Rodina do něj odložila šestiletou dceru!

Nález jako z noční můry překvapil jeptišky v polském hlavním městě. V babyboxu, který mají v péči, nalezly šestiletou holčičku. Řeholnice o opuštěné dívce okamžitě kontaktovali policii. Na místo přijela také záchranná služba. O události informoval web wprost.

Rodinu trápily finanční potíže

Rodiče šestileté Elizy vypátrala velmi rychle. Ukázalo se, že ji otec do Varšavy přivezl z Nasielska. Otec Radek měl v minulosti záznam v trestním rejstříku za neplacení alimentů, zatímco dívčina 35letá matka Wiola byla údajně ve velmi tíživé finanční situaci.

„Měli hodně dluhů, brali si půjčky do výplaty. Radek odjel za výdělkem do Holandska a Wiola se starala o dům a dceru. Nyní je všechny tyto dluhy přemohly. Radek neplatil alimenty. Měl pocit, že půjde do vězení a Wiola zůstane sama a nebude to zvládat,“ uvedl pro Fakt blízký člen rodiny. Právě tento fakt považuje za jeden z možných důvodů, proč se matka s otcem rozhodli šestiletou holčičku odložit.

Nalezená dívka byla naštěstí v pořádku. Elize nicméně hrozí, že skončí v dětském domově, kde bude až do svých 18 let. Soud o jejím osudu ale zatím nerozhodl.