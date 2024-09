Invalida chtěl zaplatit za sex, žena mu ukradla vozík: Muž na ulici umrzl!

Jednačtyřicetiletá Kimbereley Ann Hawkinsová spáchala jeden z nejhrůznějších činů, jaké hrabství Gloucestershire v Anglii zažilo. V lednu loňského roku ukradla elektrický vozík důchodci, který si z bankomatu vybíral hotovost. Jak okomentoval server Independent, penězi chtěl pachatelce zaplatit za sexuální službu.

Video Žena ukradla vozík bezbrannému invalidovi, ten na ulici umrzl. - X.com/@Morbidful Video se připravuje ...

Kamerový záznam celý incident zachytil. Třiašedesátiletý pan Shadwick zůstal bez vozíku ležet na ulici. Při teplotách pod bodem mrazu neměl šanci. Kolemjdoucí bezvládné tělo muže našli až ráno po dlouhých šesti hodinách na zemi.

Drogově závislou Hawkinsovou ve čtvrtek soud poslal na šest let do vězení. „O obžalované bylo známo, že k oběti chodila pravidelně od konce roku 2021. Šlo o muže, který byl fyzicky zranitelný, což by bylo zřejmé každému, kdo by ho navštívil,“ uvedla státní zástupkyně u soudu.