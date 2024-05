Noc kostelů 2024: Termín a program. Které ze zapojených kostelů můžete navštívit!

Do letošního ročníku Noci kostelů, která se uskuteční v pátek 7. června 2024, je aktuálně přihlášeno 1678 kostelů a modliteben. Jeho tématem je tentokrát srdce. Kromě Prahy se do ní zapojí všechny kraje. Nejslavnější téma 2. věty Novosvětské je pojící linkou letošní Noci kostelů.

Myšlenka Noci kostelů (Lange Nacht der Kirchen) vznikla v Německu v roce 2001 a během několika let se rozšířila do Rakouska, České republiky a také do dalších zemí, jako jsou Nizozemsko, Itálie, Slovensko či Argentina. Posléze také v Estonsku a ve Švýcarsku.

Program Noci kostelů 2024

Které skvosty byste neměli minout

Noc kostelů se u nás poprvé pořádala 29. května 2009. Od té doby umožňuje široké veřejnosti setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny některé kostely různých křesťanských církví, ve kterých se zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení.

Návštěvníci mají navíc možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Nejslavnější téma 2. věty Novosvětské je pojící linkou letošní Noci kostelů – zveme Vás ke společnému hraní a zpěvu.

Akce Noc kostelů 2024 nezapomněla na doprovodný program pro děti, a to zejména na stanoviště s různými aktivitami.

Z chrámů, kaplí, křížových chodeb, klášterních refektářů i rajských zahrad jsme vybrali pár tipů, které byste v pátek 7. června 2024 měli navštívit.

Praha:

Chrám sv. Víta, kostel sv. Mikuláše, kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, kostel Panny Marie pod řetězem, kostel Panny Marie Andělské, kostel sv. Vavřince, kostel sv. Benedikta, kostel sv. Bartoloměje (celkem necelých 200 kostelů).

Středočeský kraj:

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, kostel sv. Mikuláše v Benešově, zámecká kaple sv. Josefa, kaple v Černých Pečkách, Husův sbor v Kladně, Husův sbor a kaple Božího Těla v Kutné hoře, kostel sv. Klimenta v Odoleně Vodě, loretánská kaple Panny Marie a hřbitov v Pyšelích (přes 260 kostelů)

Jihočeský kraj:

Kostel sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou, kostel sv. Matěje a kostel sv. Michaela v Bechyni, evangelický kostel nebo katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích (bezmála 100 kostelů).

Jihomoravský kraj:

Kostel sv. Barbory v Adamově, dřevěný kostelík Husova sboru v Blansku, Betlémský kostel nebo Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické v Brně, kostel sv. Vavřince v Hodoníně, modlitebna v Kyjově, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Alžběty ve Znojmě (celkem na 200 kostelů).

Karlovarský kraj:

Kostel sv. Anny Boží dar, kostel sv. Jiří Horní Slavkov, Husův sbor v Chebu, kostel sv. Jáchyma v Jáchymově, kostel Nanebevstoupení Páně nebo kostel sv. Máří Magdaleny v Karlových Varech, kostel sv. Václava v Lokti, pravoslavný chrám sv. Vladimíra v Mariánských Lázních, kostel sv. Jakuba Staršího v Sokolově (celkem přes čtyři desítky kostelů).

Kraj Vysočina:

Kaple Svatého Kříže v Havlíčkově Brodě, Toleranční kostel v Humpolci, kostel apoštola Pavla v Jihlavě, kostel sv. Jiří v Moravských Budějovicích, kostel Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě, kostel sv. Bartoloměje v Pelhřimově (celkem na devět desítek kostelů).

Královéhradecký kraj:

Kostel sv. Václava v Dobrušce, katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové, Husův sbor Hronov, modlitebna Jaroměř, kostel Všech svatých Lázně Bělohrad, kostel sv. Vavřince v Náchodě, kostel Nejsvětější Trojice v Opočnu, kostel sv. Havla v Rychnově nad Kněžnou, kostel sv Petra ve Šindlerově mlýně (celkem přes sto kostelů).

Liberecký kraj:

Kostel sv. Antonína Paduánského v Bedřichově, kostel Mistra Jana Husa v České Lípě, kostel Dr. Farského a několik modliteben v Jablonci nad Nisou, kostel sv. Antonína Velikého v Liberci, kostel sv. Jana Křtitele v Semilech, kostel sv. Václava v Turnově, modlitebna v Železném Brodě (přes 80 kostelů).

Moravskoslezský kraj:

Spolkový dům Mariany Berlové v Bruntále, modlitebna Církve bratrské v Českém Těšíně, kostel sv. Šimona a Judy ve Frýdku-Místku, modlitebna Apoštolské církve v Karviné, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, kostel sv. Mikuláše v Ostravě-Porubě, kostel sv. Jindřicha ve Starých Hamrech (přes 130 kostelů).

Olomoucký kraj:

Synagoga v Hranicích, biskupská kaple Narození Páně v arcibiskupském paláci a Červený kostel v Olomouci, kapli sv. Izidora v Olomouci-Řepčíně, Husův sbor v Prostějově, kaple sv. Jiří v Přerově (bezmála 100 kostelů).

Pardubický kraj:

Kaple sv. Kateřiny v České Třebové, kostel sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi, kostel sv. Anny v Lanškrouně, Husův sbor a kostel Povýšení svatého Kříže v Litomyšli, kostel sv. Josefa v Moravské Třebové, kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích, pravoslavná kaple sv. Jiří ve Svitavách (na devět desítek kostelů).

Plzeňský kraj:

kostel Nejsvětější Trojice v Blatnici, kostel sv. Víta v Dobřanech, kostel sv. Apolináře v Horšovském Týnu, kostel Panny Marie Lurdské v Konstantinových Lázních, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni, kostel sv. Maří Magdalény ve Stodě, kaple sv. Rocha v Sušici, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tachově (celkem přes 120 kostelů).

Ústecký kraj:

Kostel sv. Kateřiny v Bořislavy, kaple sv. Jiří – zámek v Děčíně, kaple v Hrobcích, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově, kaple Růžencového bratrstva nebo kostel Povýšení sv. Kříže v Kadani, katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, kostel Božího Spasitele v Podbořanech, kaple sv. Josefa v Telnici, románská krypta v Teplicích či hned několik kostelů v Ústí nad Labem (celkem na 180 kostelů).

Zlínský kraj:

Kostel sv. Mikuláše ve Frenštátu, kaple Panny Marie nebo sv. Vincence v Kroměříži, kostel sv. Mořice (též v Kroměříži), kostel Svaté rodiny v Luhačovicích, kostel Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm, kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích, klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje (bezmála 60 kostelů).