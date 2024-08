Vrazi v Pohodlí na Svitavsku uvařili a spálili tělo: Soud potvrdil výjimečné tresty!

Pavel Jireček si odpyká výjimečný trest 26 let vězení za umučení muže ve sklepě domu na Svitavsku. Dnes to potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Spolupachatel trýznivé vraždy Alexandr Golubničenko půjde za mříže na 18 let. Dvojice chtěla svou oběť potrestat, a to zřejmě za předchozí ukradení marihuany a několika set korun. Když mladík na následky mučení zemřel, zbavili se pachatelé jeho těla uvařením a spálením.

„To, co obžalovaní provedli s tělem poškozeného, s tím se senát zdejšího soudu zatím nesetkal a doufáme, že už ani nesetkáme,“ konstatoval předseda soudního senátu Jiří Lněnička. „Je to velice silná káva i pro senát, který se vraždami zabývá pravidelně,“ dodal. Způsob likvidace těla podle něj sice nebyl důvodem pro uložení přísnějšího trestu, byl ale významný pro hodnocení osobností obou obžalovaných.

Jireček a Golubničenko přinutili 16. července 2022 na Břeclavsku svého osmadvacetiletého známého, aby nasedl k nim do auta. Podle rozsudku ho nejprve odvezli do sklepa domu v obci Lubná, kde ho dvě až tři hodiny drželi svázaného v kozelci s pytlem na hlavě. Bili ho mimo jiné do obličeje, k napadání použili i strunovou sekačku. Poté muže přemístili do Jirečkova bydliště v obci Pohodlí u Litomyšle. Ve sklepě ho tam zanechali několik dní, a to bosého, nedostatečně oblečeného a připoutaného řetězem za ruce k traverze. Pokračovali v jeho napadání a dávali mu pervitin.

Mladík po několika dnech přestal přijímat potravu a pachatelé ho poté našli v bezvědomí. Tvrdí, že ho vynesli do domu, umyli a nakrmili a posléze mu dali léky na spaní, po kterých už se neprobudil. Těla se zbavili tak, že ho uvařili v kovovém sudu na dvoře domu, kosti spálili a zbytky rozvezli po okolí obce. V domě poté zahladili stopy, například sklep vybílili vápnem.

„Zavinění obou obžalovaných je evidentní, úmyslně ho usmrtili. Skutečně se jedná o mimořádně brutální a trýznivý způsob usmrcení,“ uvedl k tomu soudce. „Soud má za jednoznačné, že poškozený je mrtvý, že se nemůže nikde objevit a zjistit se, že přežil,“ dodal.

Proti nepravomocnému rozsudku královéhradeckého krajského soudu se odvolali jak obžalovaní, tak i státní zástupce. Žádal pro oba muže přísnější výjimečné tresty - pro Jirečka 30 let, pro Golubničenka 25 let. Zdůraznil brutalitu jejich počínání.

„Za jednání obžalovaných by se nemuseli stydět ani příslušníci gestapa vůči příslušníkům odboje - ti alespoň chtěli po vyslýchaných osobách, aby se k něčemu přiznali, ale v daném případě byly důvody jednání naprosto bagatelní a nepochopitelné,“ řekl. Podle něj se muži dostali „na samou hranici lidskosti“. Připomněl také, že podle znalců je možnost nápravy obou velmi nízká a že předchozí tresty, které jim justice uložila za jiné skutky, na ně výchovně nezapůsobily.

„Nikoho jsem nezabil a zabít nechtěl. Vražda to prostě nebyla, ten kluk prostě dostal špatný léky,“ hájil se ve středu Jireček. Marně navrhoval soudu výslech svědka, kterému se podle něj Golubičenko svěřil, že mladíka schválně předávkoval léky. „Otravoval s blbostma, dal jsem mu lék, aby usnul,“ komentoval to Golubičenko. Odmítl, že o muže ve sklepě předtím nebylo postaráno. „Dal jsem pod něj dřevěnou desku, chodil jsem si za ním vykládat. Bral to jako formu trestu, že si ho odpyká a potom ho pustíme. K úmrtí došlo z nedbalosti,„ tvrdil.

Právě Golubičenko se ke skutku dříve přiznal policii. Obžaloba tak stála zejména na jeho výpovědi, na rekonstrukci z místa činu a na výpovědích svědků. Policie věc původně vyšetřovala jako zbavení osobní svobody s následkem smrti, později ji překvalifikovala na vraždu.

Součástí rozsudku je i povinnost obžalovaných uhradit pozůstalým způsobenou nemajetkovou újmu v celkové výši 3,5 milionu korun. „Jsme nemajetní, máme dluhy," komentoval to Golubičenko. Oba muži čelí dalšímu stíhání za řadu trestných činů od ublížení na zdraví až po krádeže. Tyto skutky bude řešit Okresní soud ve Svitavách.