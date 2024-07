Odporný případ domácího násilí: Partner i přes zákaz vnikl do bytu své družky a vyhrožoval jí nožem!

Psychické i fyzické týrání ze strany partnera musela žena z Karlových Varů snášet skoro dva roky. Pohár trpělivosti přetekl a agresivní muž byl ze společného obydlí okresním soudem vykázán. Ani to ho ale nezastavilo.

Třiačtyřicetiletý muž se k přítelkyni nastěhoval v polovině října 2022. Domácí pohoda se ale rozhodně nekonala a soužití páru z Karlových Varů bylo po celou dobu velmi násilné.

Vulgární urážky, kopance i pěsti do těla schytávala třiapadesátiletá žena několikrát týdně. Výjimkou nebylo ani vyhrožování, kdy útočník přiložil partnerce nůž ke krku. Brutální výpady vůči bezbranné družce se postupně zhoršovaly a nabíraly na větší intenzitě.

Útoky byly tak drsné, že napadená žena musela být několikrát ošetřena v nemocnici. Konflikty nakonec vyústily v mužovo vykázání. „Na začátku měsíce května letošního roku krátce po jedenácté hodině byl policejní hlídkou vykázán ze společného obydlí, neboť svou družku několikrát fyzicky napadl,” uvedl tiskový mluvčí Karlovarského kraje Jan Bílek. Rozhodnutí Okresního soudu týkající se agresorova vykázání však nepomohlo.

Přes zákaz vnikl do bytu

Násilník zákaz nerespektoval a v pondělí 15. července se vrátil zpět do ženina domova, kde usnul. „Po probuzení ženu opět fyzicky napadl a vulgárně ji urážel. Následně ženě odcizil dva mobilní telefony a z bytu odešel. Ženě se podařilo jeden z odcizených telefonů získat zpět a celou věc oznámila na tísňovou linku policie. Když se dožadovala druhého mobilního telefonu, byla opět fyzicky napadena,” pokračoval Bílek.

Netrvalo dlouho a policie podnikla právní kroky. „Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby,” uzavřel Bílek. Spravedlnost muže dohnala a hrozí mu až osm let za mřížemi. Týraná žena si tak konečně může oddechnout.