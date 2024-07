Karolínku měla máma skoro umlátit k smrti, soud ji zprostil viny: Lidé holčičce poslali milion za pár hodin!

Je to už 10 let od děsivého incidentu v pražských Stodůlkách. Tehdy půlroční Karolínku prý vlastní matka téměř ubila k smrti. Přesto Lucie P. údajně kvůli selhání soudu unikla spravedlnosti. Holčička má nevratně poškozený mozek, chybí ji část lebeční kosti a nevidí. Tatínek se o Karolínku stará od rána do večera, a proto nemůže zajistit potřebný příjem na zdravotní pomůcky. Ve sbírce na platformě Donio se během pár hodin vybralo přes milion!