Šílená vedra v jižní Evropě: V Itálii zemřeli již čtyři lidé!

Důvodem pekelného vedra má být saharská vzduchová bublina, která do Středomoří přináší teplo z Afriky. Hlavní řecké město Athény čelí velkému úbytku vodních zdrojů. Obyvatelé mají nařízeno výrazně šetřit. Pokud by tak neučinili, hrozilo by, že se zdroje vody vyčerpají. V Lygii na Jónských ostrovech a ve vnitrozemí zase řádí lesní požáry, kvůli kterým museli být místní občané evakuováni. Počet požáru se v zemi od loňska více než zdvojnásobil.

Teploty šplhající k 42 °C lámají zdejší rekordy. Řecko zaznamenalo nejteplejší červen od roku 1960. Vedra však v následujících dnech nepovolí. „Nejvyšší teploty se vyskytnou v pevninské části Řecka (hlavně na západě a severu) a na ostrovech východního Egejského moře. V pobřežních oblastech pevniny budou maximální teploty o 2 až 4 stupně nižší díky mořskému vánku,“ předpovídá dle článku Daily Mail Hellenic National Agency. V Makedonii byla kvůli rozšiřujícím se požárům vyhlášena krizová situace. Chorvati naměřili neuvěřitelných 28 °C za úsvitu.

O mnoho lépe na tom není ani Itálie. Extrémní teploty si vyžádaly už nejméně čtyři lidské životy. Důchodci v Bari, Apulii a Římě měli v důsledku úpalu zkolabovat. Sever Apeninského poloostrova naopak trápí silné deště a bouřky, které zapříčinily záplavy a sesuvy půdy.