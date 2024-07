Brutální zpoždění vlaku RegioJetu: Pasažéři museli na Hlavním nádraží čekat skoro šest hodin!

Příjezd vlaku dopravce RegioJet mířícího z Prahy do ukrajinského Čopu v noci z pátka na sobotu netrpělivě vyhlížely stovky cestujících. Dočkaly se až po necelých šesti hodinách! Matky s dětmi byly nuceny spát na kufrech. Úleva nepřišla ani poté, co konečně vyjeli. Zásoby potravy a vody v soupravě byly totiž prý omezené.

Vlak měl podle jízdního řádu z hlavního města vyjet v pátek 12. července ve 21:52 a skončit následujícího den v 10:35 v Čopu. Nic však nevycházelo, tak jak mělo a spoj začal nabírat další a další zpoždění. Po určité době bylo jasné, že si stovky cestujících ještě nějakou dobu počkají. Spoj byl nakonec zpožděn o celý 356 minut!

O aktuální situaci pasažéry informovala společnost prostřednictvím SMS. „Ale mezi půl jednou a druhou ráno žádná informace nepřišla. Cestující včetně dětí čekali a spali nelidsky na zemi, na kufrech, kde se dalo. Pokladny a obchody na nádraží byly zavřené. Navíc nemůžete opustit spící děti a kufry,“ popsala serveru TN.cz hrůzný zážitek rozhořčená cestující s tím, že se s dopravcem nedalo spojit ani přes zákaznickou linku.

Tristní podmínky, ve kterých byli lidé nuceni v obavách čekat, na náladě nikomu nepřidali. Jakmile se vlak objevil, svitla naděje, že se přece jen situace zlepší. Přepracovaní zaměstnanci se prý snažili být vřelý a ochotní, přesto v tu chvíli žádná omluva ze strany RegioJetu nezazněla.

K tomu všemu ale v soupravě údajně neměl být pro vyhladovělé cestující dostatek vody ani jídla. S tím však společnost zcela nesouhlasí. „Naskladnění probíhalo mimo plánovaný termín naskladňování právě z důvodu, že byla nasazena náhradní nenaskladněná souprava. Voda byla cestujícím k dispozici v dostatečném množství, avšak nabídka jídla byla omezená,“ uvedla mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová pro TNcz.

Příčinou obrovského zpoždění spoje měla být série závad. „Cestujícím se velice omlouváme za včerejší zpoždění večerního vlaku z Prahy do Košic, které bylo způsobeno sérií komplikací. Zpoždění bylo způsobeno předchozím spojem z Košic do Prahy, který se opozdil na svém příjezdu do Prahy a tím pádem došlo k prodlení i na obratu této soupravy,“ informovala o detailech incidentu mluvčí s tím, že následně byla na lokomotivě technická závada, která si vyžádala důkladnou kontrolu a následnou výměňu za náhradní. Společnost má v plánu všechny poškozené řádně kompenzovat podle jimi zvolených preferencí.