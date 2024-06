Nehodu vlaků nepřežila Hanna z Charkova: Utekla před válkou, zemřela v Pardubicích

Hanna byla z válkou zničeného Charkova a působila u našich východních sousedů v popradském centru pomoci Ukrajině. „Přestože musela opustit svou zemi, šířila radost a lásku,“ napsal na sociální síti popradský duchovní. „Bydlela v našem bytě. Byla velmi milá, vždy měla dobrou náladu a neustále něco vyšívala a vařila,“ vzpomínal další Slovák. „Je ohromně smutné, že někdo utíká před smrtí a nakonec ji najde tady, v ‚bezpečí‘,“ zamýšlela se nad krutým osudem ve vzpomínce jeho krajanka.

Video Železniční nehoda v Pardubicích 5. 6. 2024 - HZS PAK Video se připravuje ...

V expresu společnosti RegioJet, který jel ve středu v noci z Prahy přes Slovensko až do ukrajinského Čopu, cestovala Hanna stejně jako další oběti ve spacím voze připojeném hned za lokomotivou. Po nárazu v místě zastávky u centra Pardubic vykolejil a rozlomil se. Právě v něm všechny ženy zemřely a utrpělo zranění nejvíce cestujících. Šlo o úrazy hlavy, pohmožděniny a odřeniny. Z nemocnic už byla většina propuštěna. V pátek v nich byli jen dva pasažéři.

Expres zastavil, nákladní vlak ne

Podle vyšetřování strojvedoucí expresu minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Z průmyslové kamery firmy blízko železnice, která neštěstí zaznamenala, vyplynulo, že si chybu zřejmě uvědomil, začal brzdit a soupravu s 380 cestujícími zastavil. Bylo však pozdě. Strojvedoucí nákladního vlaku, který jel v té době rychlostí asi 30 km/h, na to nereagoval, zřejmě proto, že nečekal překážku, a do rychlíku narazil. Zastavit už nestihl... Kdyby jely vlaky vyšší rychlostí, nehoda by měla horší následky.

Chybělo zabezpečení

I když vina za střet padá na hlavu strojvedoucího expresu, mezi odborníky se objevují názory, že tragédii se dalo předejít, kdyby byl v provozu zabezpečovací systém. V Pardubicích byl sice instalován v rámci rekonstrukce za sedm miliard korun, ale ještě nebyl aktivován.

Vraky odklidili

V noci na pátek hasiči Správy železnic odklízeli vraky vozů obou vlaků. Jako poslední likvidovali spací vůz, nejprve ručně odnášeli utržené kusy, poté byl rozřezán a také odklizen. Na trať se pak postupně vracel provoz, který byl omezen a zčásti nahrazen autobusy.