Muž si pořezal krk a zápěstí: Silně krvácející se bránil záchraně, pomohli policisté

Otřesný pohled se naskytl policistům přivolaným do jednoho z obchodů v centru Ústí nad Labem. Uvnitř seděl muž a usilovně se snažil podříznout si krk a obě zápěstí. Policisté okamžitě poskytli vzpouzejícímu se sebevrahovi první pomoc. Muže si pak převzali záchranáři, v sanitce jej museli oživovat.

Policisty zalarmovali záchranáři, měli informace, že v ústeckém obchodě se pokouší muž velice razantním způsobem o sebevraždu. „Ve chvíli, kdy policisté přijeli na místo, tak uviděli muže sedícího na židli a držícího si u krku nůž. Všude byla spousta krve a muž měl prořízlé hrdlo,“ popsala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Video Policisté v Ústí zachraňovali sebevraha, který se pokusil podřezat. - PČR Video se připravuje ...

Hrálo se o čas, policisté okamžitě začali se záchranou zraněného. Ten ale zmobilizoval zbytky sil a pomoci se bránil. „V klidu, jo, v klidu,“ uklidňovali ho ve vypjaté situaci policisté. Pořezaného položili na zem a zastavili pomocí tlakových obvazů silné krvácení na krku a obou zápěstích.

To už dorazili záchranáři. „Přímo na hrdle přes ohryzek to má celé rozřízlé, je to hluboká rána,“ popisoval záchranářům policista a shrnul přesný výčet mužových zranění a kroků, které pro jeho záchranu učinil.

„Záchranáři policistům vysekli poklonu za skvěle provedenou takřka bojovou medicínu,“ dodala mluvčí. Nešťastníka poté strážci zákona pomohli záchranářům naložit do sanitky. Tam ztratil vědomí a zdravotníci ho museli oživovat. Po úspěšné resuscitaci s mužem spěchala záchranka do nemocnice.