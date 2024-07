Mário je tři měsíce nezvěstný: Zoufalá rodina prosí o pomoc!

Ještě nedávno žila celá rodina pohromadě - manželé Mário (46) a Margaréta i jejich děti Benjamín (19) a Terezka (16). Vše se však drasticky změnilo v dubnu letošního roku. Manželé spolu odjeli do práce, jak byli každý den zvyklí. „Jezdili jsme autem, ale to ráno mi manžel řekl, že je rozbité a pojedeme autobusem. Nevěnovala jsem tomu pozornost a jeli jsme,“ popsala Margaréta okolnosti manželova zmizení pro deník PLUS Jeden Deň.

To však ještě neměla tušeni, že manžela na velmi dlouhou dobu vidí naposledy. Jí ani synovi během dne nezvedal telefon. „Říkala jsem si, že se mu jen vybil mobil. Přišla jsem domů, čekali jsme na něj, ale on nepřicházel. Zavolala jsem tedy jeho dobrému kamarádovi a ten mi řekl, že mu psal SMS, že prý je už od večera v nemocnici se žlučníkem. Do práce ten den nepřišel,“ pokračovala.

Mário v posledním roce prošel změnou zaměstnání, v nové práci však prý spokojený nebyl. K tomu ještě trpěl problémy se žlučníkem. „Bylo na něm vidět, že je i k nám takový apatický. Připisoval jsem to změně zaměstnání, možná i jeho nemoci. Neměli jsme nějaké vážné manželské problémy. Nikomu ale nevidíte do hlavy, asi se to všechno nakupilo,“ řekla Margaréta.

Rodina se domnívá, že si muž odchod naplánoval. Zjistili totiž, že z domu zmizel batoh, deka a tažné lano. „Nezanechal nic, co by nasvědčovalo tomu, že opouští rodinu. Když vystupoval z autobusu a podíval se mi do očí, měl smutný výraz tváře. Ani ve snu by mě nenapadlo, že to je jeho poslední pohled,“ popsala žena zoufalou situaci.

Celou rodinou lomcuje mnoho emocí. Již tři dlouhé měsíce svého manžela a otce neviděli, což je pro všechny velice zdrcující. Mimo smutku je však přítomný třeba i vztek. „Nehleděl ani na děti. Syn akorát maturoval, všechno se stalo v nejhorším čase. Nejhorší je bezmoc a nejistota. Chceme vědět, že žije a je v pořádku. Všichni na něj doma čekáme. Mário, prosím, vrať se domů,“ uzavírá mužova manželka.