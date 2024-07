Záhadná smrt členů Ďatlovovy výpravy vyřešena?! Zjištění badatelů fanoušky konspirací nepotěší

Rozbité lebky, chybějící oči i jazyk... Z případu záhadné smrti devíti lidí v Ďatlovově průsmyku dodnes mrazí. V roce 1959 se v srdci Uralu odehrála tragédie, která dodnes děsí a fascinuje. Skupina devíti zkušených lyžařů se vydala na výpravu do odlehlé oblasti severního Uralu s cílem zdolat horu Otorten. Ani jeden z nich se už domů nevrátil. Dodnes nikdo nebyl schopen uspokojivě vysvětlit, co přesně se skupině stalo.

Skupina vedená Igorem Ďatlovem (†23) se chystala zdolat vrchol hory Otorten a 25. ledna se dostala do opuštěné geologické osady, odkud se vydala k Otortenu. Když se mladí lidé 31. ledna stále neozývali, záchranáři zahájili pátrání. To, co našli, je dodnes předmětem spekulací a dohadů. Pátrací skupina nalezla těla zesnulých na úbočí Mrtvé hory asi deset kilometrů od Otortenu.

Těla všech devíti turistů byla nalezena v rozptýleném okruhu v blízkosti jejich opuštěného stanu. Někteří z nich byli oblečeni jen v ponožkách a spodním prádle, což naznačuje, že museli utéct ze stanu v panice. Mnoho z nich mělo vážná zranění, včetně rozbitých lebek, vnitřního krvácení a zlomenin žeber. Nejpodivnější ale bylo, že Ludmila Dubinová (†21) a Semen Zolotarev (†38) měli prázdné oční jamky a Dubinové chyběl také jazyk.

Co se stalo v Ďatlovově průsmyku v osudnou noc? Vyšetřování sovětských úřadů dospělo k závěru, že skupina zahynula působením neznámé síly. Tato teorie ale neuspokojila ani tehdejší veřejnost, ani pozdější generace badatelů. Mnoho dalších teorií se objevilo v průběhu let. Od tajných vojenských testů a setkání s mimozemšťany až po útok yettiho nebo ultrazvukové vlny.

Nyní ruská generální prokuratura zveřejnila novou verzi vysvětlení událostí. Podle ní turisty ohrozila lavina, která je donutila spěšně opustit stan a hledat úkryt za hřebenem. Kvůli snížené viditelnosti se jim však nepodařilo najít cestu zpět a v mrazivých teplotách tragicky zahynuli. Toto vysvětlení podpořili i švýcarští výzkumníci Alexander Puzrin a Johan Gaume. Tato teorie se zdá být logická a zdůvodňuje mnoho aspektů případu, včetně zranění obětí a jejich rozptýleného rozmístění. Nicméně někteří skeptici stále zpochybňují detaily, jako je chybějící jazyk Ludmily Dubinové, a argumentují, že lavina by nezpůsobila tak rozsáhlá a specifická zranění.