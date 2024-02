Čínský web v Česku šířil propagandu. Expertky popsaly metody a zmínily podnik Jaromíra Soukupa

Nejen Ruská federace vynakládá úsilí, aby v Česku skrze média a sociální sítě šířila své myšlenky. Snaží se o to i Čína, což potvrzuje mimo jiné poslední zjištění kanadské výzkumné organizace Citizen Lab. Ta odhalila na internetu rozsáhlou kampaň, v rámci které čínské weby, vydávající se za zpravodajské, šířily v západních zemích čínskou propagandu. Jeden tento web cílil podle organizace přímo na Česko. Analytičky Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Ivana Karásková a Kara Němečková se shodují, že s blížícími se evropskými volbami budou podobné kampaně sílit.

Citizen Lab, organizace pro monitorování kybernetické bezpečnosti působící při univerzitě v Torontu, nazvala odhalenou kampaň Paperwall. Desítky čínských webů – výzkumníci jich identifikovali 123, ale nevylučují, že jich bude více – se tvářily jako obyčejné zpravodajské servery, avšak zveřejňovaly zprávy obsahující pročínskou propagandu.

Tyto weby byly rozesety po několika kontinentech včetně Evropy, Asie a Jižní Ameriky, celkem mířily na 30 zemí světa, přičemž jeden z webů byl zaměřený přímo na Česko. „Kampaň je příkladem rozsáhlé vlivové operace, která slouží finančním i politickým zájmům a je v souladu s politickým programem Pekingu,“ konstatuje organizace.

Za tvorbou webů podle Citizen Lab stála PR agentura Shenzhen Haimaiyunxiang Media Co., Ltd., jinak známá také jako Haimai. O té už se v minulosti v souvislosti s vlivovými kampaněmi hovořilo, jihokorejská rozvědka Národní zpravodajská služba (NIS) v listopadu 2023 identifikovala 38 webů, které se tvářily jako korejské, jenže ve skutečnosti šířily čínské myšlenky. Vytvořit je měla právě agentura Haimai a podle NIS měly za cíl poškozovat pověst USA.

Na kampaň narazil loni na podzim i italský deník Il Foglio. Také upozornil na čínské weby, vydávající se za běžné italské zpravodajské, jež měly obsahovat čínskou propagandu. Citizen Lab toto zjištění potvrdil a konstatoval, že stránky využívaly cloudových služeb čínského technologického giganta Tencent, což podle organizace ukazuje, že čínská vláda se nebojí soukromé firmy využívat.

Také organizace Meta, majitel Facebooku, minulý rok informovala, že se podílela na odhalení kampaně nazvané „spamouflage“. Tehdy šlo o příspěvky na sociálních sítích – nejen na Facebooku, ale i Redditu, Twitteru, YouTube nebo X – přičemž charakter operace byl podobný jako u čínských webů. Příspěvky po sociálních sítích organizovaně šířily čínskou propagandu. Kampaň tohoto rázu odhalila Meta i v roce 2022, tehdy rovněž cílila i na Česko.

Čínský „bohemia“ web

Ale zpět k Paperwall. Weby, které analyzoval Citizen Lab, se schválně snažily být co nejvíce lokální. To znamená, že stránky zaměřené na Francii často obsahovaly slovo „eiffel“ nebo „provance“, stránky zaměřené na Norsko zas „viking“ apod. V případě Česka bylo zneužíváno klíčové slovo „bohemia“. Do těchto lokálních témat a motivů pak byly přimíchávány čínské pohledy. Tím se podle výzkumníků zvyšovalo riziko, že tyto propagandistické zprávy převezmou klasické zpravodajské weby.

Všechny stránky zapojené do kampaně měly velmi podobné menu a kategorie, přeložené do místního jazyka – politika, ekonomika, kultura, události a sport. Samotné zprávy pak byly mixem všeho možného – převzaté opravdové zprávy, tiskové zprávy, anonymní dezinformační obsah či převzaté zprávy z čínských státních médií. Nechyběly ani konspirační teorie.

Chtějí štěpit českou společnost

Podle Ivany Karáskové, analytičky Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), která založila a vede projekt China Observers ve střední a východní Evropě (CHOICE) a je také členkou skupiny odborníků na Čínu v Evropském centru excelence pro boj proti hybridním hrozbám v Helsinkách, působí Čína aktivně v Česku v médiích a sociálních sítích už delší dobu, nejméně deset let.

„Zatímco její aktivity z počátku měly podobu poměrně otevřenou (například formou investice čínské společnosti CEFC do vydavatelství Empresa Media) nebo vykazovaly jasné znaky toho, že jde o nepůvodní text (například používáním různých podivných spojení a krkolomných obratů, které by Čech nepoužil), dnes jsou její snahy podstatně sofistikovanější,“ upozorňuje Karásková pro Blesk Zprávy. Empresa Media spoluvlastní miliardář Jaromír Soukup, čínská strana se svého podílu ve společnosti vzdala v roce 2017.

Nejdříve se u nás Čína zaměřovala podle analytičky hlavně na šíření pozitivních zpráv o zemi. „Od roku 2020 však začala šířit i dezinformace o původu viru covid-19, kdy například rozšiřovala zprávy, že koronavirus vznikl v Itálii, poté v USA a nakonec - s vypuknutí války na Ukrajině - pomáhala šířit i ruský narativ, že ve skutečnosti vir unikl z biolaboratoří na Ukrajině. Stejně tak českému publiku podsouvala názor, že válka na Ukrajině vznikla naším přistoupením k NATO,“ popisuje Karásková, jak se zprávy časem vyvíjely.

To potvrzuje její kolegyně Kara Němečková. „Rusko a Čína na Česko cílí své propagandistické aktivity i kvůli tomu, že podobně jako jinde v regionu je i u nás podhoubí, které je náchylné k dezinformacím a konspiračním teoriím,“ vysvětluje pro Blesk Zprávy s tím, že tato konkrétní kampaň útočí na kritiky Pekingu a snaží se pošpinit obraz USA ve světě právě skrze různé konspirační teorie.

Kromě toho mají podle analytičky tyto operace za cíl polarizovat debatu v cílových zemích. „Rusko a Čína v EU usilují o narušení transatlantické vazby, jednoty v rámci Evropské unie a snaží se podkopat důvěru v demokratické principy a společenskou soudržnost,“ říká Němečková pro Blesk Zprávy.

„Cílem již není vykreslit Čínu v růžových barvách, ale štěpit českou společnost, zesilovat extrémní názory a podkopávat důvěru společnosti v české instituce a mezinárodní organizace, jichž je členem,“ potvrzuje Karásková, která zmiňuje Čínský rozhlas pro zahraničí – jedinou čínskou rozhlasovou stanici, která vysílá do celého světa. V Česku poskytuje podle expertky platformu pro různé extrémní politické názory, ať již z krajně levicového, nebo silně pravicového prostředí.

Napětí před evropskými volbami

Ale proč se vůbec Čína o Česko zajímá? Podle obou analytiček jsme středně velkou zemí a členem NATO, navíc jsme ještě stále součástí platformy 14+1, byť se na jejích aktivitách již aktivně nepodílíme. To je projekt, v rámci kterého se Čína domluvila na spolupráci s několika zeměmi střední a východní Evropy.

„Tento rok je v Česku volební díky volám krajským a senátorským, ale také do Evropského parlamentu. Kromě toho budou volby například také v Rakousku, Velké Británii a USA. S tím bude spojena snaha nejen Číny, ale další aktérů, jakými jsou například Rusko nebo Írán, narušovat demokratické volební procesy i prostřednictvím nabízení finančních pobídek politickým stranám i jednotlivým kandidátům, šíření dezinformací a kybernetickými útoky,“ předvídá Karásková, že snahy nejen Číny se budou zvyšovat.

Podobně hovoří i Němečková, podle které také budou vlivové operace Číny v evropském prostoru sílit. „S blížícími se volbami do Evropského parlamentu můžeme očekávat nárůst těchto kampaní,“ říká.