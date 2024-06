Policie zadržela otce chlapce zabitého granátem! Výbušninu našli ve vojenském prostoru, fotili se s tankem

Informaci Blesku potvrdil mluvčí MZV Daniel Drake. „Mohu potvrdit zadržení českého občana v souvislosti se středečním výbuchem v Zadarské župě. S ohledem na skutečnost, že při incidentu zemřelo dítě, nebudeme poskytovat žádné informace. Náš zastupitelský úřad je v kontaktu se všemy relevantními institucemi,“ sdělil mluvčí Blesku.

Podle policie muž se svou rodinou a přáteli navštívil „označené nebezpečné vojenské cvičiště“ v oblasti města Knin, nedbal výrazných písemných upozornění a dovolil dítěti, aby s sebou vzalo nalezené výbušné zařízení, které následně podezřelý osobně uložil do auta.

„O něco později kvůli poruše na automobilu vozidlo zastavili u silnice a dítě z vozidla vyndalo výbušné zařízení, které v jednu chvíli explodovalo,“ uvedla v prohlášení zadarská policie, která ve čtvrtek pozdě večer provedla na místě kriminalistickou expertizu.

Muž je vyšetřován pro podezření z obecného ohrožení a rovněž z ohrožení života a majetku nebezpečným jednáním.

Již dříve policie uvedla, že na místě zahynulo dítě narozené v roce 2015. Dvě ženy ve věku 49 a 34 let a jeden muž ve věku 39 let, všichni občané České republiky, byli převezeni do nemocnice v Zadaru.

Nástražné zařízení za výbuchem auta Čechů v Chorvatsku? „Policie lže!“ tvrdí rodinný známý

Chorvatský deník Jutarnji list s odvoláním na zdroj obeznámený se situací uvedl, že česká rodina vjela autem hluboko do vojenského prostoru Josipa Markiče s cílem fotit se s vojenskými „trofejemi“.

„Očividně jeli na vojenské cvičiště vědomě a cíleně, aby tam šmejdili a sbírali různý vojenský materiál, jako jsou nábojnice. Podle informací, které mám, se dokonce na vojenském cvičišti fotili vedle tanku, který tam stojí jako maketa,“ uvedl zdroj, jehož identitu list nezveřejnil. „Projeli kolem několika tabulí, na kterých byla v cizích jazycích jasná varování o tom, kde se nacházejí a jaká nebezpečí na vojenském cvičišti číhají,“ dodal zdroj.

Podle něj chlapec zřejmě našel „neaktivovaný čtyřicetimilimetrový protipancéřový granát, který později neopatrným zacházením aktivoval a na následky výbuchu zemřel“.